GIVI ha recentemente introdotto il GIVI X50, un casco modulare in carbonio che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei caschi per motociclisti. Questo modello si distingue per il suo design sportivo e le tecnologie avanzate, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra comfort e sicurezza. Grazie all’uso della fibra di carbonio, il GIVI X50 non solo appare accattivante, ma offre anche un elevato standard di protezione, fondamentale per ogni motociclista.

Design e materiali innovativi

Il GIVI X50 è caratterizzato da una calotta interamente realizzata in fibra di carbonio, un materiale che unisce leggerezza e robustezza. Le sue principali caratteristiche includono:

Mentoniera in fibra di carbonio: contribuisce a un design aerodinamico, migliorando la stabilità a velocità elevate. Spoiler posteriore: non solo un elemento estetico, ma essenziale per mantenere la stabilità del pilota, riducendo la resistenza dell’aria.

Questo casco è pensato per i motociclisti sport tourer, che percorrono lunghe distanze e necessitano di un prodotto che garantisca comfort duraturo. La disponibilità di due calotte diverse assicura una vestibilità personalizzata, adattandosi perfettamente a ogni taglia.

Interni progettati per il massimo comfort

Uno degli aspetti più apprezzati del GIVI X50 è la cura nei dettagli degli interni. Le guancette con estrazione rapida e il cinturino con chiusura micrometrica in acciaio inox garantiscono una vestibilità sicura e personalizzata. Tra le caratteristiche più significative troviamo:

Visierino parasole fumé : offre protezione contro il sole.

: offre protezione contro il sole. Visiera principale antigraffio : predisposta per l’installazione della lente Pinlock Max Vision , inclusa nella confezione per prevenire l’appannamento.

: predisposta per l’installazione della lente , inclusa nella confezione per prevenire l’appannamento. Spazio per occhiali: progettato per facilitare l’uso di occhiali da vista o da sole.

Sistema di aerazione e funzionalità avanzate

Il GIVI X50 è dotato di un sistema di aerazione che migliora il comfort durante la guida. Le ampie prese d’aria frontali, superiori e sulla mentoniera, garantiscono un flusso d’aria ottimale. Le sue funzionalità includono:

Estrattore posteriore: integrato nello spoiler, mantiene una circolazione dell’aria costante. Predisposizione per interfono: consente comunicazioni fluide e gestione della navigazione GPS senza distrazioni.

Queste caratteristiche rendono il GIVI X50 un casco versatile, adatto a chi utilizza la moto per svago o per spostamenti quotidiani.

Estetica e personalizzazione

Il GIVI X50 non è solo funzionale, ma anche esteticamente attraente. Disponibile in due eleganti colorazioni che mettono in risalto la trama della fibra di carbonio, il casco permette di esprimere la propria individualità. Per chi cerca un look distintivo, è disponibile anche una versione in fibra composita in una vasta gamma di colori.

I prezzi partono da 429,00 euro per la versione in fibra di carbonio e 439,00 euro per quella con grafica, rendendo l’X50 un’opzione accessibile per chi desidera un prodotto di alta qualità. GIVI continua a dimostrarsi un leader nel settore, combinando sicurezza, comfort e stile in un prodotto che soddisferà le esigenze dei motociclisti più esigenti.