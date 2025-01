Avete mai visto la strada più pericolosa del mondo? Ecco dove si trova davvero e perché fa così tanta paura.

Nel mondo esistono strade che, pur essendo affascinanti e immerse in paesaggi mozzafiato, si rivelano letali per chi le percorre. Una di queste è senza dubbio il Tas Yolu, noto anche come la “Strada di Pietra”, situata nella provincia di Erzincan, in Turchia.

Con un percorso che si estende per 7 chilometri, questo tratto stradale è un vero e proprio incubo per gli automobilisti, che si trovano a fronteggiare curve pericolose, tunnel angusti e una visibilità ridotta a causa delle imponenti rocce che sovrastano la strada.

Una strada pericolosissima: Tas Yolu, la “Strada di Pietra”

La costruzione del Tas Yolu è iniziata nel 1870, un’impresa titanica che ha richiesto ben 132 anni per essere completata. L’obiettivo iniziale era quello di collegare la regione di Kemaliye con le zone dell’Anatolia Centrale. Gli abitanti locali, con l’aiuto del governo, iniziarono a scolpire il “Canyon Oscuro” (Karanlik Kanyon) utilizzando strumenti rudimentali, creando un sentiero che, all’inizio, era così stretto che poteva essere attraversato solo a piedi.

Oggi, il Tas Yolu si è trasformato in una strada temuta e rispettata, non solo per il suo livello di difficoltà, ma anche per la sua bellezza naturale. Le sue pareti rocciose, alte fino a 500 metri, e il fiume Eufrate che scorre accanto, offrono uno spettacolo che attira avventurieri e appassionati di sport estremi. Tuttavia, questa bellezza cela insidie mortali.

Il Tas Yolu è caratterizzato da ben 38 tunnel stretti e curve acuminate che mettono a dura prova anche i conducenti più esperti. L’assenza di barriere di sicurezza lungo il percorso aumenta ulteriormente il rischio di incidenti. Le statistiche parlano chiaro: il numero di incidenti mortali su questa strada è in costante crescita, e i testimoni raccontano di come anche i conducenti più abili si sentano sopraffatti dalla paura. Ragıp Güneysu, rappresentante della Fondazione per la Cultura e lo Sviluppo di Kemaliye, ha dichiarato: “Dimenticate di guidare. Molte persone che visitano la zona dicono che gli si bloccano le gambe dalla paura”.

Non è solo la difficoltà di guida a rendere questa strada particolarmente pericolosa; anche le condizioni meteorologiche possono influenzare drasticamente la sicurezza. Le piogge intense e la nebbia possono ridurre ulteriormente la visibilità, rendendo il tragitto ancora più insidioso.



Nonostante i rischi, il Tas Yolu attira un numero crescente di turisti e appassionati di adrenalina. Gli sport estremi come il wingsuit flying e il base jumping sono diventati popolari tra coloro che cercano emozioni forti. La combinazione di paesaggi spettacolari e sfide estreme ha reso questo luogo un vero e proprio paradiso per gli avventurieri. Le immagini di atleti che si lanciano nel vuoto tra le pareti rocciose del canyon sono diventate virali, contribuendo a creare un’immagine romantica e avventurosa di una strada che, per molti, è sinonimo di rischio e paura.