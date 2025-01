Nel panorama in continua evoluzione del mercato degli scooter in India, Hero MotoCorp si distingue con il lancio del suo nuovo modello, l’Hero Xoom 160. Questo maxi-scooter combina praticità e robustezza, proponendo un motore da 156 cc e una serie di funzionalità avanzate, ideali per affrontare le sfide quotidiane e le avventure su strada. Con l’ascesa della categoria degli scooter adventure, che sta conquistando sempre più spazio nel cuore degli automobilisti indiani, Hero MotoCorp si posiziona strategicamente per competere con modelli rinomati come l’Honda ADV160.

Presentato per la prima volta all’EICMA 2024, evento di riferimento per il mondo delle due ruote, l’Hero Xoom 160 ha successivamente fatto il suo debutto al Bharat Mobility Expo 2025. Questa nuova proposta di Hero MotoCorp si inserisce in un segmento di mercato premium, posizionandosi accanto a concorrenti noti come Yamaha Aerox 155, Aprilia SR 160 e Vespa VXL 150, tutti modelli che hanno già dimostrato di saper attrarre un pubblico esigente e in cerca di prestazioni elevate.

Design e caratteristiche estetiche del Hero Xoom 160

Il design del Hero Xoom 160 è uno degli aspetti più distintivi di questo scooter. Con un’estetica muscolare e robusta, il Xoom 160 si presenta come un mezzo versatile, perfetto per l’uso urbano e per escursioni più avventurose. Il frontale è caratterizzato da fari LED sdoppiati, che donano un aspetto aggressivo e moderno, incorniciati da un’ampia visiera trasparente e un piccolo becco frontale. Questo design non solo migliora l’estetica, ma contribuisce anche alla protezione del pilota durante la guida a velocità elevate.

L’ergonomia del Xoom 160 è stata studiata attentamente per massimizzare il comfort dell’utente. La sella, ampia e ben imbottita, è progettata per garantire il massimo comfort durante lunghe percorrenze, mentre il manubrio alto e largo permette una postura rilassata e naturale per il conducente. Inoltre, i pneumatici da 14 pollici, con un battistrada scolpito, assicurano una buona aderenza su diverse tipologie di terreno, rendendo questo scooter adatto anche per strade dissestate.

Un motore potente e una guida fluida

Il cuore pulsante dell’Hero Xoom 160 è un motore monocilindrico da 156 cc, dotato di raffreddamento a liquido. Questo motore è in grado di erogare una potenza massima di 14 CV a 8.000 giri/min e una coppia di 13,7 Nm a 6.500 giri/min. Una delle innovazioni più interessanti integrate in questo motore è la tecnologia i3s di Hero, che ottimizza il consumo di carburante spegnendo il motore quando non è in uso, contribuendo così a una maggiore efficienza.

In termini di specifiche tecniche, il Xoom 160 è equipaggiato con una trasmissione CVT, che garantisce un’accelerazione fluida e senza scatti. Per quanto riguarda il comfort di guida, il modello è dotato di un doppio ammortizzatore posteriore e di una forcella telescopica anteriore, che assorbono le irregolarità della strada, rendendo ogni viaggio più piacevole. La sicurezza è un altro punto forte dell’Hero Xoom 160, grazie ai freni a disco su entrambe le ruote, accompagnati da un sistema ABS a doppio canale, che assicura una frenata efficace e controllata in ogni situazione.

Il consumo medio dichiarato è di circa 40-45 km/l, un dato che si traduce in un ottimo rapporto tra prestazioni e risparmio. La velocità massima stimata intorno ai 120 km/h rende l’Hero Xoom 160 un’ottima scelta non solo per il commuting urbano, ma anche per gite fuori porta, permettendo di affrontare con disinvoltura anche percorsi più lunghi.

Un mix di innovazione e connettività

Una delle caratteristiche più apprezzate del Xoom 160 è la sua dotazione tecnologica. Questo scooter è dotato di diverse funzionalità smart che lo collocano tra i più avanzati della sua categoria. Tra queste, spicca la chiave intelligente (smart key), che consente l’accensione senza chiave e include una funzione di ricerca dello scooter a distanza, utile in situazioni di parcheggio affollato.

Il cruscotto completamente digitale è un altro elemento distintivo, fornendo informazioni cruciali come tachimetro, contagiri, indicatore di carburante e un sistema di navigazione turn-by-turn, che facilita la guida anche in aree sconosciute. Inoltre, il sistema di apertura remota della sella offre un accesso pratico al vano sottosella, permettendo di riporre oggetti in modo semplice e veloce.

Prezzo e disponibilità del Hero Xoom 160

Il prezzo di lancio del Xoom 160 è stato fissato tra 1,25 e 1,35 lakh di rupie, corrispondenti a circa 1.400-1.500 euro nel mercato indiano. Questo posizionamento di prezzo lo rende competitivo rispetto ad altri modelli nella stessa fascia, offrendo agli utenti un mix interessante di prestazioni, comfort e innovazione tecnologica. Con queste caratteristiche, l’Hero Xoom 160 si prepara a conquistare il mercato e a diventare un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote in cerca di un maxi-scooter avventuroso e versatile.