La Honda CRF450RX Rally rappresenta un’importante evoluzione nel settore delle moto da rally, combinando l’esperienza di Honda Racing Corporation (HRC) con l’abilità artigianale dell’italiana RedMoto. Questo modello esclusivo è progettato per affrontare le sfide delle competizioni più impegnative, come la celebre Dakar. Non si tratta semplicemente di una moto, ma di uno strumento di prestazioni elevate, pensato per i piloti che puntano a dominare nel mondo del rally.

Un progetto esclusivo e limitato

La CRF450RX Rally si distingue per la sua esclusività, con solo 50 unità disponibili nel primo anno di produzione. Questa limitazione aumenta il fascino della moto, rendendola un oggetto di desiderio per appassionati e collezionisti. La scelta di una produzione così limitata non solo garantisce attenzione ai dettagli e alla qualità, ma crea anche un legame unico tra pilota e moto.

Tecnologia avanzata per prestazioni estreme

Uno degli aspetti più sorprendenti della CRF450RX Rally è la sua dotazione tecnologica. Ecco alcuni dei suoi punti di forza:

Sistema di doppio serbatoio con capacità totale di 36 litri, per un’autonomia adeguata durante le lunghe tappe. Torretta di navigazione in fibra di carbonio per un supporto ottimale nell’uso del road book, essenziale per orientarsi in condizioni difficili. Motore monocilindrico da 450 cc che eroga circa 58 CV, abbinato a un cambio a sei marce con rapportatura allungata, per prestazioni elevate su ogni terreno. Radiatori maggiorati per garantire un raffreddamento efficace anche nelle situazioni più estreme.

Un test di fuego al Rally del Marocco 2024

La CRF450RX Rally ha già dimostrato il suo valore in contesti competitivi. Durante il Rally del Marocco 2024, il pilota Romain Dumontier ha ottenuto un notevole dodicesimo posto assoluto e il terzo nella classe Rally2. Questo risultato non solo evidenzia le prestazioni della moto, ma anche l’efficacia del suo design e della tecnologia in un ambiente altamente competitivo. La Dakar rappresenta un sogno per molti piloti e la CRF450RX Rally si sta rivelando un alleato formidabile per chi aspira a questo traguardo.

Componenti di alta qualità e personalizzazione

La Honda CRF450RX Rally non è solo un mezzo di trasporto, ma un capolavoro di ingegneria. Tra i suoi componenti di alta qualità troviamo:

Sospensioni personalizzate per una risposta ottimale su terreni variabili.

per una risposta ottimale su terreni variabili. Impianto frenante potenziato con disco anteriore da 300 mm per una decelerazione controllata.

con disco anteriore da 300 mm per una decelerazione controllata. Cerchi HAAN-Takasago Excel , dotati di parastrappi, per affrontare impatti e asperità del percorso.

, dotati di parastrappi, per affrontare impatti e asperità del percorso. Terminale di scarico Akrapovic in titanio, identico a quello delle moto ufficiali HRC, che riduce il peso e ottimizza la performance di scarico.

Ogni componente della CRF450RX Rally è stato scelto con attenzione per garantire non solo prestazioni eccellenti, ma anche un’esperienza di guida entusiastica e coinvolgente.

L’assemblaggio della CRF450RX Rally è curato da RedMoto, un nome rispettato nel settore delle moto off-road, che si occupa anche della commercializzazione del modello con omologazione europea. Questo assicura che ogni unità prodotta rispetti gli standard di qualità e sicurezza richiesti per la circolazione su strada.

Con la CRF450RX Rally, Honda offre un’opportunità imperdibile per i piloti che desiderano emergere nel mondo del rally. La combinazione di tecnologia all’avanguardia, design esclusivo e prestazioni elevate fa di questa moto un compagno ideale per chiunque voglia affrontare le competizioni più prestigiose. La CRF450RX Rally non è solo una moto, ma un sogno che si avvera per molti appassionati di off-road, incarnando lo spirito di avventura e sfida tipico dei rally.

La Honda CRF450RX Rally è destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama delle moto da rally, continuando la tradizione di innovazione e prestazioni che Honda ha sempre rappresentato nel mondo delle due ruote. Con l’avvicinarsi delle competizioni, gli occhi sono puntati su questo modello esclusivo, pronto a conquistare le piste e i cuori degli appassionati.