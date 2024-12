Conosciamo tutti quanti la Jeep Wrangler, veicolo molto famoso e apprezzato, ma forse non possiamo dire lo stesso di questa vettura.

Sono davvero pochi i veicoli a motore davvero apprezzati e apprezzabili. Fra questi c’è la Jeep Wrangler, modello magari un bel po’ costoso ma allo stesso tempo decisamente attraente. Un fuoristrada che nel corso del tempo si è evoluto, senza dimenticarsi però del suo passato e delle sue origini. Il suo aspetto, in effetti, tanto al posteriore quanto all’anteriore non ha mai perso la sua originalità.

Una identità, quella della Wrangler, che evidentemente è stata di grande ispirazione per un modello che ricorda moltissimo proprio il famoso veicolo americano.

La differenza più grande fra le due automobili, però, riguarda certamente il prezzo di vendita. L’auto che stiamo per scoprire, in effetti, costa praticamente la metà della versatile vettura statunitense. Scopriamo di più, quindi, riguardo a questo SUV low cost e fortemente accessibile.

Low cost e fuoristrada insieme si può: caratteristiche e prezzo

Spesso siamo abituati ai fuoristrada mastodontici e costosissimi, che in pochi sul mercato possono permettersi. Sicuramente è il caso della Jeep Wrangler, ma non dell’auto che la ricorda moltissimo esteticamente: la Mahindra Thar Earth Edition. Questo modello ha già fatto il suo debutto sul mercato indiano, acquisendo velocemente popolarità e successo grazie allo stile che propone. Pensata specialmente per tutti coloro che desiderano un’esperienza di guida all-terrain senza dover spendere troppi soldi, il suo prezzo in India si aggira fra i 18.000 e i 21.300 dollari.

Non c’è proprio paragone rispetto alla Jeep Wranger, che può arrivare a costare anche più di 70.000 $. Uno dei punti di forza della vettura in questione è certamente il suo design esterno, oltre che le linee muscolose e l’aspetto robusto. C’è ben più di un richiamo nella carrozzeria di quest’auto, che richiama i fuoristrada tradizionali. Il frontale mostra una griglia prominente e fari rotondi, mentre la verniciatura rende ancora più affascinante il modello off road agli occhi di chi ama i colori vivaci e naturali.

Sotto il cofano troviamo poi un motore diesel o benzina, capace di erogare fino a 150 cavalli di potenza massima. Progettata per affrontare i terreni più insicuri in maniera certa e controllata, l’altezza da terra garantisce il superamento di molti degli ostacoli che potrete incontrare durante il vostro tragitto. Insomma, non sarà la Jeep Wrangler, ma anche questa Mahindra sa il fatto suo: in India se la stanno godendo, e un giorno potrebbe capitare anche a noi occidentali.