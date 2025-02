Un evento straordinario ha recentemente scosso il mondo delle moto d’epoca: la vendita di una rarissima Cyclone V-Twin del 1915 per la sbalorditiva cifra di 1.320.000 dollari. Questa transazione, avvenuta durante un’asta organizzata da Mecum Auctions a Las Vegas, ha segnato un momento storico per il collezionismo motociclistico, stabilendo un record assoluto e diventando la prima motocicletta a superare ufficialmente la soglia del milione di dollari in un’asta. Tradotto in euro, l’importo si avvicina a circa 1.260.000 euro, evidenziando l’enorme valore attribuito a questo pezzo unico della storia motociclistica.

La rarità della Cyclone V-Twin

La Cyclone V-Twin è stata prodotta dalla Joerns Motor Manufacturing Company, un’azienda con sede a St. Paul, Minnesota. Fondata nel 1902, la Joerns ha cercato di competere con i colossi dell’industria motociclistica americana, come Harley-Davidson e Indian. La Cyclone V-Twin è stata realizzata in meno di 300 esemplari tra il 1912 e il 1917, rappresentando una rarità non solo per il numero limitato di unità, ma anche per le sue innovative caratteristiche tecniche. Questa moto era dotata di un motore bicilindrico a V, che, per l’epoca, era una tecnologia all’avanguardia. Le sue prestazioni superiori la resero un avversario temibile nelle competizioni motociclistiche.

Un’asta storica

L’asta di Las Vegas ha suscitato un notevole interesse tra collezionisti e appassionati, non solo per il prezzo record, ma anche per il significato storico della moto. Prima di questa vendita, il record era detenuto da una motocicletta iconica, quella di Easy Rider, pilotata da Peter Fonda nel celebre film del 1969. Quella moto aveva ricevuto un’offerta di 1.350.000 dollari, ma la vendita non era andata a buon fine. Con la vendita della Cyclone V-Twin, si stabilisce pertanto un primato ufficiale nel settore delle moto d’epoca.

Design e innovazione

Un aspetto affascinante della Cyclone V-Twin è la sua progettazione innovativa. La moto era dotata di un sistema di sospensione avanzato per l’epoca, che garantiva una guida più fluida e confortevole. Inoltre, la Cyclone presentava un design accattivante, caratterizzato da linee pulite e una finitura di alta qualità, elementi che la rendevano non solo performante, ma anche esteticamente gradevole. Questo mix di tecnologia e design ha contribuito a renderla un oggetto di culto tra i collezionisti.

Il crescente interesse per le motociclette storiche di qualità si riflette non solo nel prezzo di vendita della Cyclone, ma anche nel modo in cui il mercato dei veicoli d’epoca continua a evolversi. Sempre più investitori e appassionati sono disposti a spendere cifre considerevoli per possedere queste rarità, considerandole non solo come mezzi di trasporto, ma come veri e propri pezzi d’arte. L’evento di Las Vegas ha dimostrato che il collezionismo di moto d’epoca è più vivo che mai, attirando l’attenzione di una nuova generazione di appassionati e investitori.

La Joerns Motor Manufacturing Company, nonostante il suo contributo significativo all’industria motociclistica, non riuscì a sostenere i costi di produzione elevati e chiuse i battenti negli anni ’20. Ciò ha contribuito a rendere i pochi esemplari di Cyclone V-Twin ancora più ricercati e preziosi per i collezionisti. Oggi, la moto non è solo un veicolo, ma un simbolo di un’epoca in cui l’innovazione e la competizione tra le case motociclistiche erano al loro apice.

L’asta di Las Vegas è stata quindi un evento che ha catturato l’attenzione dei media e degli appassionati di tutto il mondo. Non solo ha segnato un record, ma ha anche riacceso l’interesse per la storia del motociclismo americano. La Cyclone V-Twin del 1915 non è solo una moto; è un pezzo di storia, un esempio di ingegneria e design che ha lasciato un segno indelebile nel panorama motociclistico.

Il successo dell’asta e il record raggiunto dalla Cyclone V-Twin indicano chiaramente una tendenza in crescita nel mercato delle moto d’epoca, dove la rarità, la storia e le prestazioni eccellenti si uniscono per creare un valore straordinario. Con l’attenzione sempre più rivolta a questi pezzi unici, è probabile che altre moto d’epoca seguiranno le orme della Cyclone, infrangendo nuovi record e continuando a scrivere la storia del motociclismo.