L’auto per tutti finalmente esiste e probabilmente andrà a ruba grazie alle dimensioni e alla sua versatilità.

Il mercato automobilistico è in continua evoluzione e i SUV stanno conquistando un posto di rilievo tra le famiglie grazie alla loro versatilità e spazio.

Tra i modelli più interessanti del 2025, spicca il Dacia Bigster, un SUV che unisce un design robusto, prestazioni efficienti e un prezzo altamente competitivo. Con un bagagliaio che offre ben 667 litri di capacità e una garanzia di 7 anni, il Bigster si propone come un’opzione imbattibile per chi cerca un’auto familiare.

Un SUV progettato per tutti: il Dacia Bigster

Con una lunghezza di 4,57 metri, il Dacia Bigster è progettato per offrire ampio spazio sia per i passeggeri che per i bagagli. Questo modello è ideale per le famiglie che necessitano di un veicolo capiente per le vacanze o gli spostamenti quotidiani. La configurazione del bagagliaio permette di trasportare facilmente passeggini, attrezzature sportive e altro ancora, rendendolo un compagno perfetto per le avventure familiari.

Inoltre, il Bigster è dotato di un design moderno e accattivante, con linee definite che ricordano modelli più costosi come il Toyota RAV4 e il Volkswagen Tiguan. Questo SUV non è solo pratico, ma anche estetico, attirando l’attenzione con il suo profilo robusto e i fari LED che aggiungono un tocco di eleganza.

Una delle caratteristiche più interessanti del Dacia Bigster è la sua gamma di motorizzazioni ibride. Il veicolo è disponibile con quattro diverse opzioni di motore, che vanno da 130 a 155 CV, tutte accompagnate dall’etichetta ECO. Questa scelta non solo favorisce prestazioni elevate, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale.

Le opzioni di motore includono una versione MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) e una variante Full-Hybrid. Il modello ibrido da 155 CV, ad esempio, offre un consumo misto di solo 4,6 l/100 km, un dato estremamente competitivo per un SUV delle sue dimensioni.

Il Dacia Bigster non delude nemmeno sul fronte del comfort e della tecnologia. Gli interni sono progettati per garantire un’esperienza di guida piacevole, con materiali di buona qualità e una disposizione funzionale. Il cruscotto digitale da 7 pollici e il sistema multimediale con touchscreen da 10 pollici offrono un’interfaccia intuitiva, mentre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto permette di rimanere connessi anche durante i viaggi.

Inoltre, il SUV è dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come la telecamera di retromarcia e i sensori di parcheggio, che facilitano le manovre e aumentano la sicurezza. I sedili, ampi e confortevoli, garantiscono un buon supporto, rendendo anche i lunghi viaggi più piacevoli.

Uno dei maggiori punti di forza del Dacia Bigster è il suo prezzo. A partire da soli 24.590 euro, rappresenta una scelta economica senza compromettere la qualità e le dotazioni. La versione Expression, ad esempio, offre già un equipaggiamento completo, includendo tutti i comfort necessari per una famiglia senza far lievitare il budget.