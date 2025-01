ha mostrato una notevole velocità e consistenza, posizionandosi tra i migliori in pista. I tempi sul giro sono stati impressionanti, evidenziando le potenzialità della Kawasaki Ninja ZX-6R, che si presenta con aggiornamenti significativi per il 2025.

Performance di alto livello

Alcoba ha dimostrato un’ottima padronanza della moto, riuscendo a ottimizzare le sue prestazioni anche in condizioni di pista difficili. Tra i punti salienti delle sue prove, possiamo elencare:

Tempi sul giro competitivi, che lo hanno collocato tra i primi dieci. Un’ottima gestione delle gomme, fondamentale per le gare di lunga durata. La capacità di adattarsi rapidamente alle variazioni delle condizioni atmosferiche.

Questi fattori fanno ben sperare per il proseguimento della stagione, con Alcoba che si prepara a sfidare i suoi avversari con determinazione.

Le aspettative per il campionato

Con l’inizio del campionato WorldSSP 2024 alle porte, le aspettative per Jeremy Alcoba sono elevate. Il giovane pilota spagnolo ha già dimostrato di avere il potenziale per lottare per le posizioni di vertice, e il supporto del team Kawasaki potrebbe rivelarsi decisivo. La combinazione tra talento e una moto competitiva come la Kawasaki Ninja ZX-6R rappresenta una formula vincente.

In conclusione, la performance di Alcoba nei test di Jerez de la Frontera è un chiaro segnale che il pilota è pronto per affrontare le sfide del campionato. Con la giusta mentalità e il supporto del suo team, il giovane talento potrebbe davvero brillare nel 2024, conquistando risultati significativi e accrescendo la sua reputazione nel mondo delle moto.