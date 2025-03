L’Honda Forza 750, simbolo di eleganza e prestazioni, celebra nel 2025 il suo 25° anniversario. In occasione di questo importante traguardo, Kappa ha deciso di lanciare una nuova gamma di accessori dedicati a questo maxi-scooter, progettati per arricchire l’esperienza di viaggio e renderla più completa e sostenibile. La collezione non solo punta sulla funzionalità, ma anche su un design innovativo, trasformando il Forza 750 in un compagno ideale per avventure Gran Turismo.

Sistemi di trasporto all’avanguardia

Uno dei punti di forza della nuova gamma Kappa per l’Honda Forza 750 è rappresentato dai sistemi di trasporto. Kappa ha progettato tre configurazioni di attacchi posteriori per il bauletto, compatibili con i sistemi MONOKEY e MONOLOCK. Gli utenti possono scegliere tra i seguenti modelli:

KR1186 KR1188 KZ1186

Questi modelli si integrano perfettamente con piastre specifiche, garantendo un montaggio semplice e sicuro. Inoltre, il portavaligie laterale KLX1186 con sistema di sgancio rapido, grazie al kit 01RKITK, è compatibile sia con il supporto KR1188 che con il portapacchi originale Honda. Questa flessibilità aumenta la capacità di carico del Forza 750 e offre un montaggio e smontaggio veloce, ideale per chi ama viaggiare in modo pratico.

Innovazione e sostenibilità

Un accessorio di punta della collezione è il top-case K4900 Monokey, che si distingue per la sua capacità di 49 litri. Questo bauletto è progettato non solo per essere capiente, ma anche per essere eco-sostenibile, realizzato con il 30% di materiale riciclato. Inoltre, gli inserti riflettenti presenti sul top-case sono stampati direttamente in nero o grigio, eliminando la necessità di verniciatura e contribuendo ulteriormente alla sostenibilità del prodotto. Questa scelta rappresenta un ottimo esempio di come il design possa incontrare la responsabilità ambientale.

Valigie laterali K33N: stile e funzionalità

Per completare il sistema di carico, Kappa offre anche le valigie laterali K33N, ognuna con una capacità di 33 litri. Queste valigie sono impermeabili e dotate del nuovo sistema Monokey Side, progettate per ottimizzare l’aerodinamica e ridurre l’ingombro. La loro integrazione con l’estetica del Forza 750 è stata curata nei minimi dettagli, garantendo un look elegante e moderno.

Accessori per il comfort e la protezione

Kappa ha ampliato la sua gamma di accessori per il Forza 750 con diverse soluzioni che migliorano il comfort e la protezione durante la guida. Tra queste, spicca il parabrezza trasparente 1211DTK, progettato per offrire una maggiore protezione dall’aria. Un altro accessorio importante è la protezione per il radiatore KPR1156, realizzata in acciaio inox nero, che migliora l’aspetto estetico dello scooter e offre una protezione essenziale contro le intemperie. Inoltre, il parafango KMG1156 e il kit RM1156KITK per il paraspruzzi universale KRM02 sono ulteriori dettagli pensati per garantire una guida sicura in ogni condizione atmosferica.

Con questa nuova gamma di accessori, Kappa dimostra ancora una volta di essere un leader nel settore, offrendo prodotti che rispondono alle esigenze dei motociclisti moderni. La combinazione di funzionalità, design e attenzione all’ambiente rende gli accessori Kappa per l’Honda Forza 750 non solo pratici, ma anche un’opzione responsabile per chi ama viaggiare in moto. Con queste novità, il Forza 750 si prepara a conquistare nuovamente il cuore degli appassionati di scooter in tutto il mondo.