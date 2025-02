Il Kawasaki WorldSBK Team ha recentemente concluso una serie di test essenziali presso il circuito di Portimao, in Portogallo, per prepararsi alla stagione 2025 del Campionato del Mondo Superbike. L’obiettivo principale è affinare la Ninja ZX-10RR, e per questo il team ha schierato i suoi due piloti, Garrett Gerloff e Jeremy Alcoba, in prove che hanno fornito spunti preziosi per il futuro.

Il circuito di Portimao: sfide tecniche

Situato sulla costa dell’Algarve, il circuito di Portimao è rinomato per la sua configurazione tecnica e le sfide uniche che presenta. Con una lunghezza di 4.592 metri, il tracciato offre una combinazione di curve veloci e sezioni strette, richiedendo una perfetta sinergia tra il pilota e la moto. Durante le prove invernali, il team ha cercato di sfruttare al massimo queste caratteristiche, affrontando anche condizioni meteorologiche avverse che hanno influenzato il programma.

Prestazioni dei piloti

Nonostante le difficoltà, Garrett Gerloff ha mostrato un promettente adattamento alla Kawasaki Ninja ZX-10RR. Nella prima giornata di prove, il pilota texano ha ottenuto un rispettabile sesto posto, fermando il cronometro a 1’41.164, a soli mezzo secondo dal miglior tempo. Questo risultato è un segnale positivo per Gerloff, che nel 2024 ha vissuto un anno di alti e bassi, ma ora sembra pronto a lanciarsi nella nuova stagione con rinnovato slancio.

Primo giorno di prove: Posizione: 6° Tempo: 1’41.164 Secondo giorno di prove: Compromesso dal maltempo

I dati raccolti durante la prima sessione sono stati di grande valore per i tecnici del team, che ora possono analizzarli per ottimizzare ulteriormente le prestazioni della Ninja ZX-10RR.

Parallelamente, nel campionato Supersport, Jeremy Alcoba ha concentrato i suoi sforzi sullo sviluppo della nuova ZX-6R. I test a Portimao, così come quelli precedenti a Jerez, hanno rivelato un potenziale interessante per il pilota spagnolo. Alcoba sta lavorando per adattarsi alla nuova moto e per cercare di portare la Kawasaki a competere ai massimi livelli anche nella categoria Supersport.

Prossimi appuntamenti e preparazione

Con l’inizio della stagione che si avvicina, il Kawasaki WorldSBK Team si prepara per il prossimo appuntamento fissato a Phillip Island, in Australia. Qui, il 17 e 18 febbraio, si svolgeranno i test ufficiali DWO, un’importante occasione di messa a punto prima del round inaugurale, che si terrà dal 21 al 23 febbraio sullo stesso circuito. Phillip Island è un tracciato iconico, noto per i suoi paesaggi mozzafiato e per la sua difficoltà tecnica, rappresentando una sfida significativa per tutti i team e i piloti.

La presenza di numerosi piloti del WorldSBK e del WorldSSP ai test di Portimao ha dimostrato l’alto livello di competitività atteso per la stagione 2025. Ogni team sta cercando di affinare le proprie strategie e migliorare le prestazioni delle moto, rendendo la competizione ancora più serrata rispetto agli anni precedenti. Il Kawasaki WorldSBK Team è consapevole delle sfide imminenti e ha intenzione di utilizzare al meglio i dati e le esperienze raccolte nei test per competere ai vertici della classifica.

Inoltre, la stagione 2025 potrebbe rivelarsi cruciale per Kawasaki. Dopo anni di successi e di lotta per il titolo, il team sta cercando di tornare a primeggiare nel campionato, sfidando non solo i rivali storici come Ducati e Yamaha, ma anche le nuove forze emergenti nel paddock. La competizione si fa sempre più agguerrita, e ogni dettaglio può fare la differenza.

La preparazione del Kawasaki WorldSBK Team non si limita solo agli aspetti tecnici, ma coinvolge anche un’attenta analisi delle performance dei piloti. Gerloff e Alcoba sono talentuosi e hanno dimostrato di avere il potenziale per eccellere, ma dovranno affrontare una stagione impegnativa. Il supporto del team e la loro capacità di adattarsi rapidamente alle circostanze saranno fondamentali per ottenere risultati significativi.

Con pochi giorni rimasti prima dei test a Phillip Island, l’attesa cresce tra i fan e gli esperti del settore. La Superbike 2025 si preannuncia come una stagione emozionante, e il Kawasaki WorldSBK Team è determinato a giocare un ruolo da protagonista. Con la Ninja ZX-10RR affinata e i piloti pronti a dare il massimo, la battaglia per il titolo è appena iniziata.