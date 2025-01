Kawasaki Italia ha recentemente lanciato promozioni straordinarie sui suoi modelli più iconici, disponibili fino al 31 marzo 2025. Questa iniziativa è dedicata a tutti gli appassionati di moto, offrendo sconti significativi su una selezione di modelli delle serie Z, Ninja, Versys e Urban Cruiser. Grazie a queste offerte, è possibile risparmiare su alcuni dei veicoli più desiderati del marchio.

Le promozioni sulle serie Z

Tra le proposte più interessanti spicca la serie Z500. La versione SE del 2024 è attualmente in offerta a 5.720,00 euro, consentendo un notevole risparmio rispetto al prezzo originale di 6.340,00 euro. Per chi è interessato ai modelli più recenti, il modello standard del 2025 è disponibile a 5.490,00 euro, mentre la versione SE dello stesso anno è proposta a 5.840,00 euro. Le naked di Kawasaki sono apprezzate per la loro maneggevolezza e il design accattivante, rendendole una scelta ideale per motociclisti di ogni livello.

Ecco un elenco delle offerte sui modelli della serie Z:

Z650RS (2024) – 7.490,00 euro Z650 – 6.790,00 euro (sconto di 500 euro) Z900 (2024) – 8.990,00 euro (rispetto a 10.290,00 euro)

Offerte sulla gamma Ninja

Gli appassionati di moto sportive non possono perdere le promozioni sulla gamma Ninja, che rappresenta l’essenza delle prestazioni Kawasaki. Il modello Ninja 500 del 2024 è ora disponibile a 5.870,00 euro, rispetto al prezzo originale di 6.490,00 euro. La versione SE del 2024 è in offerta a 6.370,00 euro, mentre i modelli 2025 partono da 5.990,00 euro per la versione standard e 6.490,00 euro per la SE.

Per chi cerca una moto ancora più performante, le Ninja ZX-4R e ZX-4RR sono incluse nella promozione:

ZX-4R – 8.490,00 euro ZX-4RR – 9.190,00 euro

Questi modelli sono rinomati per la loro agilità e potenza, rendendoli una scelta privilegiata per i piloti più esperti.

Versys: comfort e avventura

Per i motociclisti che amano l’avventura e i viaggi prolungati, la gamma Versys è la soluzione ideale. La Versys 650 è ora proposta a 7.140,00 euro, un prezzo decisamente più basso rispetto ai 8.190,00 euro di partenza. Per chi cerca cilindrate superiori, la nuova Versys 1100 S del 2025 è disponibile a 15.490,00 euro, includendo un Kit Tourer dal valore di 900 euro. La versione SE del 2025 è proposta a 17.590,00 euro, anch’essa con il Kit Tourer incluso.

Urban Cruiser: stile e versatilità

Infine, per gli amanti dello stile urbano, i modelli della serie Urban Cruiser offrono un mix perfetto di design e praticità. L’Eliminator 500 del 2024 è disponibile a 5.870,00 euro, mentre la versione SE è proposta a 6.270,00 euro. Per le versioni 2025, i prezzi promozionali sono di 5.990,00 euro per il modello standard e 6.390,00 euro per la versione SE.

Per gli amanti delle sport-tourer, la Ninja 1100SX del 2025 è disponibile a 15.190,00 euro, con incluso un Kit Tourer dal valore di 1.550 euro, mentre la versione SE è proposta a 16.940,00 euro.

Conclusioni

Le promozioni offerte da Kawasaki Italia rappresentano un’opportunità imperdibile per chi desidera acquistare una nuova moto. Con sconti significativi su una vasta gamma di modelli, sia per gli appassionati di sportività che per quelli di turismo, Kawasaki si conferma un marchio capace di soddisfare le esigenze di diversi tipi di motociclisti. Le offerte sono disponibili presso i punti vendita aderenti fino al 31 marzo 2025, quindi è il momento ideale per visitare un concessionario e scoprire di persona le novità e le promozioni in corso.