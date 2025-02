Il mondo delle moto personalizzate è un terreno fertile per la creatività e l’ingegno, e pochi nomi risuonano come quello di Allen Millyard. Questo costruttore britannico ha saputo trasformare una delle moto più iconiche della Honda, la SS50, in un capolavoro ingegneristico: un V-Twin da 99cc. La sua opera non è solo una semplice modifica, ma una vera e propria innovazione nel design e nelle prestazioni, dimostrando come la passione per le motociclette possa portare a risultati straordinari.

La trasformazione della Honda SS50

La Honda SS50, lanciata nel 1967, è stata da sempre apprezzata per la sua affidabilità e per la facilità di guida, ma era anche limitata in termini di potenza, con un motore monocilindrico di soli 50cc. Allen Millyard ha visto in questo modello una base perfetta per un progetto audace. Il suo obiettivo era chiaro:

Raddoppiare la potenza. Migliorare le prestazioni senza compromettere l’efficienza.

Millyard ha scelto di utilizzare un telaio del 1974 come base per la sua creazione. Dopo aver effettuato un’accurata analisi strutturale, ha rinforzato il telaio per supportare il nuovo motore V-Twin, un’operazione che ha richiesto non solo abilità artigianale, ma anche una profonda comprensione delle dinamiche motociclistiche. La trasformazione ha preso piede in un evento motociclistico, dove Millyard ha mostrato la sua abilità nel modificare i carter del motore, riallineare i cilindri e adattare l’albero motore per accogliere una seconda biella. Questa complessa operazione ha permesso di unire due motori SS50 in un’unica unità, dando vita a quella che chiamò la “SS100”.

Un motore V-Twin da 99cc

Il motore V-Twin da 99cc che ne è risultato è una vera meraviglia tecnica. Con una potenza di 10,5 cavalli a 11.000 giri al minuto e un’efficienza nei consumi che raggiunge quasi i 100 miglia per gallone (circa 42 km/l), la SS100 è in grado di mantenere una velocità costante di 60 mph (circa 97 km/h). Questa combinazione di potenza e economia di carburante rappresenta un equilibrio raro, soprattutto in un’epoca in cui la sostenibilità sta diventando sempre più cruciale per l’industria motociclistica.

Uno degli aspetti più affascinanti della SS100 è il suo sistema di alimentazione. Millyard ha optato per carburatori maggiorati e un sistema di scarico completamente nuovo, che non solo migliorano le prestazioni del motore, ma conferiscono anche alla moto un carattere unico. Ogni dettaglio è stato curato con meticolosità, e il risultato finale è una moto che non solo appare straordinaria, ma offre anche un’esperienza di guida senza precedenti.

Un’opera d’arte su due ruote

La SS100 non è solo una moto, ma una vera e propria opera d’arte su due ruote. Millyard ha realizzato quattro esemplari di questa creazione, ognuno dei quali rappresenta il culmine della sua abilità e passione. Uno di questi esemplari è attualmente esposto al Barber Vintage Motorsports Museum in Alabama, un luogo che celebra la storia e l’innovazione nel mondo delle motociclette. Questa esposizione ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti, rendendo la SS100 un simbolo di ingegneria e design nel panorama motociclistico contemporaneo.

Il riconoscimento della SS100 è arrivato anche attraverso premi prestigiosi, come il “Biggest Wow Factor” al Salon Privé Concours di Londra, che ha messo in luce il lavoro di Millyard e la sua capacità di stupire il pubblico. Questa moto ha ispirato altre creazioni, tra cui il monumentale “Flying Millyard”, dotato di un motore V-Twin da ben 5000cc, che ha ulteriormente consolidato la reputazione di Millyard come innovatore nel settore.

Allen Millyard non si è fermato qui. La sua carriera continua a essere caratterizzata da un costante desiderio di esplorare nuovi orizzonti nell’ingegneria motociclistica. Attraverso i social media, condivide i suoi progetti e le sue creazioni, documentando il processo di realizzazione e offrendo uno sguardo privilegiato al suo mondo. Questo impegno ha permesso a molti appassionati di avvicinarsi all’arte della customizzazione delle moto, creando una comunità di sostenitori e ammiratori.

La Honda SS50 trasformata in V-Twin è un esempio perfetto di come la passione e l’innovazione possano spingersi oltre i confini tradizionali, portando a risultati che sfidano le aspettative. Allen Millyard, con la sua visione e le sue competenze, continua a ispirare generazioni di motociclisti e designer, dimostrando che la magia della motocicletta è viva e vegeta, pronta a sorprendere ancora.