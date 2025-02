Nel panorama delle motociclette d’epoca, la Cyclone V-Twin del 1915 si distingue per il suo fascino e la sua rarità. Recentemente, questa storica motocicletta ha fatto notizia per aver battuto un record incredibile, essendo stata venduta all’asta per la strabiliante cifra di 1,32 milioni di dollari, diventando così la moto più costosa mai venduta in una vendita pubblica. Questo evento, avvenuto a Las Vegas durante un’asta organizzata da Mecum Auctions, ha catturato l’attenzione di collezionisti, appassionati di moto e media di tutto il mondo.

Un pezzo di storia

La Cyclone V-Twin rappresenta un’epoca d’oro dell’ingegneria motociclistica americana. Prodotta dalla Joerns Motor Manufacturing Company del Minnesota, è una delle sole cinque unità sopravvissute in configurazione da corsa su circa 300 esemplari realizzati tra il 1912 e il 1917. Questa rarità è un elemento chiave che ha contribuito alla sua valutazione astronomica. La produzione limitata della Cyclone la rende un vero e proprio tesoro da collezione, venerato da appassionati e storici.

Innovazione tecnica

Dal punto di vista tecnico, la Cyclone V-Twin era all’avanguardia per il suo tempo. Caratterizzata da un motore bicilindrico a V di 45 gradi con una cilindrata di 996cc, era in grado di erogare una potenza di 45 cavalli. Questa potenza era notevole per l’epoca e consentiva alla moto di competere con successo in numerose gare. Tuttavia, nonostante le sue prestazioni, la Cyclone V-Twin presentava alcune problematiche di affidabilità, in particolare legate al sistema di lubrificazione, un aspetto critico per le motociclette da corsa.

Un passato illustre

L’esemplare specifico venduto all’asta proviene dalla collezione di Urban S. Hirsch III ed è stato oggetto di un restauro meticoloso ad opera dell’esperto Steve Wright. Questo restauro ha riportato la moto al suo antico splendore, preservando la sua autenticità e rendendola pronta per essere ammirata dai collezionisti e dagli appassionati. Inoltre, la storia di questa Cyclone V-Twin è impreziosita dalla sua appartenenza a Steve McQueen, una delle icone di Hollywood più celebri, noto non solo per il suo talento attoriale ma anche per la sua passione per le moto e le auto.

Un mercato in crescita

La vendita record della Cyclone V-Twin è un chiaro segnale di come il mercato delle motociclette d’epoca, in particolare quelle americane, stia vivendo una vera e propria rinascita. Esperti del settore, come Somer Hooker del The Quail Motorcycle Gathering, hanno notato un crescente interesse da parte di collezionisti provenienti da tutto il mondo per le motociclette storiche. Questo fenomeno non si limita alla sola Cyclone V-Twin, ma si estende a una varietà di modelli americani, che stanno guadagnando terreno rispetto a quelli britannici e giapponesi.

Il crescente fascino per le moto d’epoca americane è alimentato da una combinazione di fattori, tra cui:

Nostalgia per un’epoca passata Apprezzamento per l’artigianato e l’ingegneria di qualità Attrattiva di possedere un pezzo di storia

Collezionisti e investitori stanno sempre più riconoscendo il potenziale di apprezzamento di queste motociclette nel tempo, spingendo i loro valori a livelli senza precedenti.

La Cyclone V-Twin del 1915 non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo dell’ingegno meccanico americano dei primi del Novecento. Questa moto incarna l’innovazione e la passione che hanno caratterizzato la nascita dell’industria motociclistica negli Stati Uniti. La sua storia è un racconto di sfide, trionfi e di un’epoca in cui il motociclismo stava iniziando a guadagnare popolarità come sport e stile di vita.

Con la sua recente vendita all’asta, la Cyclone V-Twin ha non solo consolidato il suo posto nella storia delle motociclette, ma ha anche riacceso l’interesse e la passione per le moto storiche tra gli appassionati di tutto il mondo. Ogni esemplare rimasto è un legame tangibile con il passato e una testimonianza del valore duraturo del patrimonio motociclistico.

In un’epoca in cui il vintage e l’autentico sono sempre più ricercati, la Cyclone V-Twin del 1915 si erge come un faro luminoso per gli amanti delle motociclette storiche, promettendo di essere un’icona per le generazioni future.