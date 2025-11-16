Le auto fuori produzione dal 2026: ci sono modelli che hanno fatto la storia

Ci sono diverse auto molto apprezzate negli ultimi anni che usciranno dalla produzione a partire dal 2026. Ecco quali modelli non vedremo più in strada. Tutto quello che c’è da sapere su questo argomento.

Come accade ogni anno, anche il 2026 sarà ricco di alcuni colpi di scena in merito alle auto che usciranno dalla produzione. I motivi, come sempre, sono molteplici e principalmente sono legati a una perdita di redditività per il marchio, a una obsolescenza tecnologica o, semplicemente, a un cambio di gusto dei consumatori.

Al netto di tutti questi discorsi, però, l’uscita di scena di una vettura amata dalle persone per un lungo periodo può far sempre dispiacere. Nelle prossime righe vedremo tutti i modelli che non verranno più prodotti dai vari marchi a partire dal 2026. Rispetto all’anno precedente, essi saranno di numero inferiore, ma alcune auto che daranno l’addio alla scena hanno davvero fatto la storia.

Entro il 30 giugno del 2026 a uscire di scena saranno – per fare qualche esempio – diverse auto di marchio BMW, Fiat, Audi, solo per citare i costruttori più conosciuti. Partiamo da BMW. Il marchio tedesco ha scelto di bloccare nel 2026 la produzione per quanto concerne la Bmw Z4. Al momento, infatti, sono presenti solo motorizzazioni turbo benzina e non elettrificate. Il costruttore tedesco non ha reso noto nulla su una possibile erede di questa vettura.

Le auto che daranno l’addio alla scena nel 2026: ci sono anche modelli italiani

Fra le vetture che usciranno di produzione entro il 30 giugno del 2026, poi, troviamo anche alcune auto del marchio Fiat. In particolare, sarà la Fiat Tipo ad abbandonare la scena dopo parecchi decenni di attività e di ampio favore conquistato fra gli utenti stradali del nostro Paese e non solo. Il pensionamento di questa vettura era previsto già per il 31 dicembre di quest’anno, ma è stato posticipato di sei mesi.

Passiamo ora ad Audi. Il costruttore tedesco ha annunciato l’uscita di scena di due suoi modelli di punta degli ultimi anni. Ci riferiamo all’Audi a1 e all’Audi Q2. Esse dovrebbero essere sostituite da un crossover elettrico in arrivo nei prossimi anni.

A metà del prossimo anno, poi, ci sarà lo stop definitivo anche per la Alpine A110. Il marchio francese, infatti, ha intenzione di puntare sulla vettura compatta sportiveggiante A290 e sul crossover A390. Infine, a uscire di scena sarà anche il modello Toyota Supra. La sportiva giapponese uscirà di produzione a partire dal prossimo mese di marzo.