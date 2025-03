La Leasys, joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, sta emergendo come un attore chiave nel settore dei servizi di noleggio e mobilità. Nel 2024, la società ha registrato un notevole miglioramento economico, evidenziando un cambiamento significativo nelle modalità di possesso e fruizione dei veicoli. Con un crescente focus sulla sostenibilità e sull’innovazione digitale, Leasys si prepara a consolidare il suo trend positivo.

Nel bilancio del 2024, Leasys ha attivato 243.000 nuovi contratti, segnando un incremento dell’87% rispetto all’anno precedente. Questo dato non solo dimostra la capacità della società di attrarre nuovi clienti, ma riflette anche un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, sempre più orientati verso soluzioni di mobilità flessibili e sostenibili.

Crescita nei veicoli commerciali e elettrificati

Un aspetto particolarmente notevole è la crescita nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, dove il numero di contratti è triplicato rispetto al 2023. Questa tendenza evidenzia una domanda crescente da parte delle aziende per soluzioni di trasporto efficienti e convenienti. Inoltre, il mercato dei veicoli elettrificati ha mostrato performance eccellenti, con un aumento delle attivazioni del 50% su base annua, segnalando un forte interesse verso l’elettrificazione dei trasporti.

Performance di Stellantis

Le vendite di Stellantis, principale partner di Leasys, sono state altrettanto positive, con un incremento del 9% nel canale B2B (Business-to-business) e un notevole aumento del 21% nel settore del noleggio a lungo termine. Questi dati indicano una ripresa robusta dopo le difficoltà economiche legate alla pandemia e alla crisi dei chip, che avevano influenzato negativamente il settore automobilistico negli anni precedenti.

Espansione della flotta e risultati economici

La flotta totale gestita da Leasys ha raggiunto le 906.000 unità, con un incremento del 4%. Questo risultato testimonia un’ottima strategia di espansione, con un aumento del 32% dei clienti corporate, che ora gestisce 131.000 veicoli. L’attivo della società ha superato i 10,2 miliardi di euro, segnando un incremento del 36% rispetto al 2023, sostenuto da un margine sul noleggio di 230 milioni di euro, in aumento del 28%, e un margine sui servizi che ha registrato un +46%, raggiungendo i 93 milioni di euro.

L’utile ante imposte è stato di 173 milioni di euro, un risultato notevole che riflette l’efficienza operativa della Leasys. Le spese di gestione si sono mantenute a 168 milioni di euro, corrispondenti all’1,94% degli impieghi medi, un calo di 7 punti rispetto all’anno precedente. Questi dati dimostrano una gestione oculata delle risorse e un impegno verso l’ottimizzazione dei processi aziendali.

Innovazione digitale e futuro

Uno degli aspetti chiave della crescita della Leasys è il forte investimento nel digitale. La società ha lanciato il Leasys e-Store, una piattaforma di e-commerce per il noleggio di vetture, attualmente operativa in Italia, Regno Unito e Olanda, con l’intenzione di espandere i servizi anche in Spagna dal 2025. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dell’approccio al noleggio, rendendo l’esperienza del cliente più semplice e accessibile.

In aggiunta, il portale My-Leasys offre ai Fleet Manager la possibilità di monitorare la flotta in tempo reale, fornendo uno strumento operativo efficace per la gestione dei veicoli. Questa attenzione alla digitalizzazione non solo migliora l’efficienza operativa, ma contribuisce anche a una maggiore soddisfazione dei clienti.

Leasys si distingue per la sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato e di anticipare le tendenze future, puntando su veicoli a emissioni zero e innovazioni tecnologiche. Con 1.380 dipendenti operanti in 11 paesi, la società è ben posizionata per affrontare le sfide future e continuare a crescere in un panorama competitivo in evoluzione. La forte performance del 2024 rappresenta solo l’inizio di un percorso che promette ulteriori successi e innovazioni nel settore della mobilità.