Lo spagnolo dice addio e ringrazia, le sue parole non lasciano dubbi sulla sua determinazione.

La carriera di Marc Marquez può essere, senza troppi dubbi, divisa in due macro capitoli: con Honda e senza Honda. La sua avventura alla Honda è stata magistrale. Undici anni di vittorie e successi che, al netto degli haters e di quelli che nonostante tutto non lo piazzano nell’Olimpo dei piloti, lo hanno inevitabilmente elevato allo status di leggenda vivente.

D’altronde, 8 titoli mondiali di cui 6 in MotoGp in sella alle moto del team giapponese, non sono roba di poco conto considerando, soprattutto, che Marc Marquez ha letteralmente dominato per sette anni consecutivi prima di infortunarsi. Da quel momento, quattro stagioni disastrose, dovute principalmente ai problemi fisici gravi che lo spagnolo ha dovuto affrontare. E poi la scelta, crocevia della carriera, di trasferirsi alla Ducati per tentare un ultimo assalto al titolo mondiale.

Con il team Gresini i risultati sono arrivati subito. Terzo nel mondiale 2024 dietro solo a due piloti in sella alla GP24. Due vittorie, quattro secondi posti e tre terzi posti che sono valsi allo spagnolo la sella del team ufficiale, al fianco di Pecco Bagnaia, per formare un dream team dei motori e aggredire la prossima stagione.

I cambiamenti, però, non sono finiti qui per Marc Marquez, che nel 2025 metterà fine ad un rapporto pluriennale.

Marquez saluta Red Bull, si separano le strade dello spagnolo con l’azienda austriaca

La collaborazione tra Marc Marquez e Red Bull è iniziata prima del primo titolo mondiale dello spagnolo. Un rapporto ormai pluriennale che, tuttavia, vedrà la sua fine proprio nel 2025. E i motivi sono, ovviamente, contrattuali. Il team Ducati ufficiali ha tra gli sponsor Monster Energy, competitor di Red Bull che, quindi, saluterà Marquez.

“Questo è l’ultimo appuntamento insieme. Ducati ha uno sponsor diverso, quindi non possiamo continuare insieme. Per rispetto verso la Red Bull, non avrò uno sponsor personale. Vorrei ringraziare tutta la famiglia Red Bull e spero che rimarremo amici!”, ha commentato Marc Marquez in occasione dell’evento di fine anno di Red Bull.

Un taglio netto col passato, un sacrificio che lo spagnolo ha deciso di compiere per inseguire il titolo mondiale. Attenzione, quindi, alla determinazione di Marc Marquez nel 2025, poiché sa bene a cosa ha dovuto rinunciare per arrivare a questo punto della sua carriera dopo tutto quello che ha passato.