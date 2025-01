Lo spagnolo parla della prossima stagione e stupisce tutti, ecco cosa ha detto: i dettagli.

Jorge Martin sarà l’uomo da battere in MotoGp nel 2025, anche se la prossima sarà una stagione particolare da questo punto di vista. Lo spagnolo ha conquistato il titolo mondiale, il primo e riuscirci a bordo della moto di un team satellite. Il suo trionfo è straordinario, soprattutto perchè è riuscito a battere Pecco Bagnaia a bordo della Desmosedici del team ufficiale, ed è proprio qui che sta l’inghippo legato al 2025 di Martin.

Sebbene sia inevitabilmente ed inequivocabilmente lui l’uomo da battere nella prossima stagione, la scelta di Martin di cambiare team sembra stia spostando tutti i favori del pronostico. Lo spagnolo ha deciso di lasciare il team Ducati Pramac, dopo la decisione di Ducati ufficiale di affidare la GP25 a Marc Marquez, e di trasferirsi in Aprilia per abbracciare un altro progetto e “ripartire” da zero.

In quale modo, quindi, tutti danno già per scontato che non sarà più lui uno dei principali candidati al titolo del 2025, come se passando in Aprilia non ci fosse più la possibilità di difendere un titolo destinato a tornar in casa Ducati conio dream team Bagnaia-Marquez. Ed in qualche modo le voci hanno convinto anche lo stesso Martin.

MotoGp, Martin ragiona sul 2025: il reale obiettivo dello spagnolo

Il campione del mondo in carica ha parlato ai microfoni del podcast “Tengo un Plan”, dove ha analizzato gli obiettivi suoi e del team per il 2025, senza nascondere le difficoltà di partire da più dietro rispetto agli altri anni.

“La sfida è enorme perché sto passando da una moto con la quale lottavo per le prime posizioni ad una che si trova in fondo alla top 10. Non ho idea di come sarà realmente la moto”, ha commentato. “Se partissi dal quinto posto e finissi riuscendo a vincere una gara o ad arrivare secondo, sarei molto orgoglioso. Portare l’Aprilia in lizza per il titolo non sarà facile, quindi non è questo l’obiettivo per la nuova stagione. L’occasione potrebbe arrivare già nel 2026. Per ora, devo solo fare del mio meglio”, ha concluso Jorge Martin.

Un’analisi precisa e ponderata, che di fatto cerca di distendere gli animi e le previsioni per un 2025 che potrebbe essere pù difficile del previsto per lo spagnolo. Attenzione, però, perchè la MotoGp è imprevedibile e la Ducati potrebbe non avere vita facile, con Martin sull’Aprilia.