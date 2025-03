Un incontro esplosivo tra motori e gastronomia ha avuto luogo a Miami, dove due delle icone italiane più celebrate, Massimo Bottura e la Ducati Diavel V4, hanno dato vita a un’esperienza senza precedenti. Bottura, chef pluristellato e proprietario della rinomata Osteria Francescana, ha intrapreso un viaggio emozionante per le strade della città insieme a Filippo Polidori, esperto di comunicazione e gastronomia, unendo la sua passione per la cucina e le moto in un’avventura che ha catturato l’attenzione di molti.

Questa iniziativa, intitolata “Food & Ride en Miami”, è stata documentata in un video sul canale YouTube ufficiale di Ducati, dove gli spettatori possono vivere l’emozione di questo viaggio attraverso i colori e i sapori di Miami. L’itinerario ha incluso le celebri strade di Little Havana, con i suoi vivaci murales e la cultura latina che la caratterizza, e ha portato Bottura e Polidori sulle magnifiche spiagge di South Beach, un simbolo di eleganza e stile.

Un viaggio sensoriale al ristorante Torno Subito

Il culmine del tour è avvenuto presso il ristorante Torno Subito, una delle recenti creazioni di Bottura nella città della Florida. Questo locale non è solo un ristorante, ma un vero e proprio viaggio sensoriale, dove la cucina italiana si fonde con l’arte e l’innovazione. Il design del ristorante, ispirato agli anni ’60, e l’atmosfera vivace contribuiscono a creare un’esperienza culinaria unica, che riflette l’essenza della creatività e della passione che Bottura impiega nel suo lavoro.

La potenza della Ducati Diavel V4

La Ducati Diavel V4, protagonista indiscussa di questo viaggio, rappresenta l’apice della tecnologia e del design italiano. Con il suo motore V4 Granturismo da 1.158 cc, la Diavel V4 eroga una potenza impressionante di 168 CV a 10.750 giri/min, insieme a una coppia di 126 Nm a 7.500 giri/min. Questo consente alla moto di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi, un dato che cattura l’immaginazione degli appassionati di velocità. La Diavel V4 è dotata di quattro Riding Modes:

Sport Touring Urban Wet

Questi modalità consentono una personalizzazione dell’esperienza di guida, rendendo la moto perfetta per ogni situazione, sia che si tratti di un giro in città o di un’uscita su strada aperta.

La sinergia tra cucina e motori

Massimo Bottura, noto non solo per le sue abilità culinarie ma anche per la sua passione per le motociclette, ha una collezione di Ducati nella sua residenza, Casa Maria Luigia, situata nella storica Motor Valley emiliano-romagnola. Questo legame con il mondo delle moto lo rende un ambasciatore naturale del marchio Ducati, permettendogli di unire due delle sue più grandi passioni: la cucina e le moto. La sua visione culinaria si riflette nella sua capacità di portare la cucina italiana a un livello straordinario, ma è anche il suo amore per il design e l’innovazione che lo unisce al mondo delle moto.

Insieme a lui, Filippo Polidori ha contribuito a dare vita a “Food & Ride en Miami” con la sua esperienza nella comunicazione e nella gastronomia. Polidori ha saputo intrecciare le tradizioni culinarie italiane con l’innovazione del mondo dei motori, creando un progetto che celebra la creatività italiana in tutte le sue forme.

L’evento ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati di gastronomia e motociclette, ma anche dei media e della comunità locale, dimostrando come la passione per la cucina e i motori possa unire le persone in modi inaspettati. “Food & Ride en Miami” non è solo un viaggio, ma un vero e proprio manifesto della cultura italiana, che si esprime attraverso la velocità, il gusto e la bellezza.

In un’epoca in cui le esperienze condivise diventano sempre più importanti, Bottura e Polidori hanno saputo creare un momento indimenticabile. La loro avventura non è solo un invito a scoprire la cucina italiana e il mondo delle moto, ma rappresenta anche un’opportunità per esplorare come queste due passioni possano coesistere e arricchirsi a vicenda. Con questo progetto, Bottura e Ducati ci mostrano che l’alta cucina e l’alta velocità possono viaggiare insieme, offrendo esperienze che emozionano e ispirano.