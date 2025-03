La trasformazione dell’industria automobilistica è in pieno svolgimento, e uno dei protagonisti di questa evoluzione è la Mercedes-Benz. Lo stabilimento di Berlino Marienfelde, attivo dal 1902, ha subito una metamorfosi nel corso degli ultimi anni, diventando il fulcro della digitalizzazione nella produzione automobilistica attraverso il progetto Digital Factory Campus. Questo centro non è solo un impianto di produzione, ma un laboratorio innovativo dove si stanno testando tecnologie avanzate per ottimizzare i processi produttivi e formare i dipendenti della rete globale della Mercedes.

Apollo, il robot umanoide della Mercedes

Uno degli sviluppi più affascinanti che abbiamo potuto osservare durante la visita al Digital Factory Campus è stato l’introduzione di Apollo, un robot umanoide progettato dalla società statunitense Apptronik. Apollo è un robot dal design accattivante, con una “faccia” amichevole e una stella sul petto, simbolo distintivo del marchio Mercedes. Questo robot è stato integrato nella produzione di veicoli elettrici per svolgere compiti ripetitivi e fisicamente impegnativi, come il trasporto di componenti e moduli alla linea di assemblaggio. Grazie a questa innovazione, gli operai specializzati possono dedicarsi maggiormente all’assemblaggio e al controllo qualità.

La Mercedes ha già una lunga storia nell’utilizzo della robotica industriale, risalente agli anni ’70, quando i primi robot venivano utilizzati per le operazioni più monotone. Con l’introduzione di Apollo, l’azienda sta facendo un ulteriore passo avanti, addestrando i robot a raccogliere dati in ambienti produttivi per apprendere come affrontare scenari specifici. Attraverso processi di teleoperazione e realtà aumentata, i dipendenti hanno potuto trasferire la loro esperienza ai robot, che ora puntano a eseguire operazioni in modo autonomo. Questo rappresenta un’importante pietra miliare verso un sistema di assistenza flessibile e intelligente nella produzione.

L’intelligenza artificiale al servizio della produzione

Un altro aspetto cruciale della trasformazione del Digital Factory Campus è l’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA) nella produzione. Il campus ha implementato un sistema di IA accessibile a tutti i dipendenti, consentendo loro di porre domande sulla manutenzione delle macchine o sulle procedure più efficienti attraverso una chat. L’IA è in grado di fornire risposte immediatamente, tradotte in diverse lingue, permettendo così ai tecnici e progettisti di concentrarsi su attività a maggiore valore aggiunto.

Questa tecnologia non solo facilita la comunicazione e l’accesso alle informazioni, ma ha anche un impatto significativo sull’identificazione di problemi di qualità nella produzione. L’intelligenza artificiale è in grado di analizzare rapidamente i dati e suggerire soluzioni efficaci in caso di anomalie, garantendo così una produzione più fluida e di alta qualità.

Innovazione nei motori elettrici a flusso assiale

Il sito di Marienfelde, storicamente legato alla produzione di motori Mercedes-Benz, ha subito un ulteriore cambiamento, diventando un centro di produzione per motori elettrici a flusso assiale. Questi motori, caratterizzati da un flusso magnetico parallelo all’asse di rotazione, presentano vantaggi significativi rispetto ai tradizionali motori radiali, come una maggiore leggerezza e compattezza, che li rendono ideali per applicazioni ad alta potenza.

Tuttavia, la produzione di motori a flusso assiale è complessa e costosa, richiedendo circa 100 processi di produzione, di cui 65 sono nuovi per Mercedes-Benz e 35 completamente inediti. Questo implica lo sviluppo di tecniche di produzione innovative che hanno portato al deposito di oltre 30 brevetti. Durante la nostra visita, abbiamo potuto osservare alcune fasi di lavorazione dei componenti tramite laser a controllo numerico, una tecnologia che Mercedes-Benz sta applicando su larga scala per garantire precisione e qualità.

Una visione verso il futuro

La trasformazione del Digital Factory Campus di Berlino Marienfelde rappresenta non solo un passo avanti per la Mercedes-Benz, ma un modello di riferimento per l’intero settore automobilistico. L’integrazione di robot umanoidi come Apollo e l’uso dell’intelligenza artificiale nel processo produttivo segnano un cambiamento epocale verso fabbriche più intelligenti e automatizzate.

Con l’avanzare di queste tecnologie, la Mercedes non sta solo cercando di ottimizzare la sua produzione, ma sta anche guidando la transizione verso un futuro in cui automazione e intelligenza artificiale saranno sempre più presenti nelle fabbriche. La strada sembra segnata: in un mondo in cui l’industria 4.0 sta prendendo piede, l’innovazione continua a essere la chiave per il successo, e la Mercedes-Benz si sta posizionando come leader in questa rivoluzione industriale. L’adozione di queste tecnologie non solo migliorerà l’efficienza, ma avrà anche un impatto positivo sulla sostenibilità della produzione automobilistica, contribuendo così a un futuro più verde e intelligente per il settore.