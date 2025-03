Dopo un periodo di difficoltà economica, caratterizzato da un calo nelle consegne e nei profitti, Mercedes-Benz sta per avviare una fase di espansione senza precedenti. Durante la recente conferenza sui risultati, la casa automobilistica tedesca ha presentato un ambizioso piano di lanci che prevede oltre 20 nuovi modelli, restyling e concept car nei prossimi due anni. Questo piano segna un cambio di rotta significativo, soprattutto con l’introduzione di una strategia che elimina la distinzione tra modelli elettrici e termici, un passo importante verso la semplificazione della gamma.

2025: l’inizio della rivoluzione

Il primo modello ad aprire il piano di espansione sarà la berlina CLA, prevista per il prossimo mese. Questa vettura segnerà l’inizio del lancio di sei nuovi modelli compatti, tutti basati sulla piattaforma modulare MMA. La CLA sarà disponibile inizialmente in versione elettrica, capace di raggiungere un’autonomia di 750 km, affiancata in un secondo momento da una versione termica equipaggiata con un motore 1.5 mild hybrid, con potenze che variano da 136 a 190 CV. Inoltre, una versione Shooting Brake della CLA è attesa entro la fine del 2025, con le stesse motorizzazioni della berlina.

Un altro importante lancio previsto per il 2025 è la SUV GLC elettrica, che sostituirà la ormai dismessa EQC. Questa nuova GLC beneficerà di un’architettura a 800 V, che le permetterà di offrire varianti a trazione posteriore e integrale, con autonomie comprese tra 650 e 800 km. Prima della fine dell’anno, la nuova GLB entrerà in produzione, mantenendo l’obiettivo di massimizzare lo spazio per passeggeri e bagagli, e sarà disponibile sia in versioni elettriche che a combustione.

Sportività e innovazione

Un altro elemento di spicco del piano Mercedes per il 2025 è rappresentato dalla concept car firmata Mercedes-AMG, prevista per metà anno. Questa vettura avrà l’obiettivo di ridefinire le prestazioni nel settore elettrico, proponendo un design ispirato alla concept Vision One-Eleven e introducendo un motore elettrico a flusso assiale, sviluppato internamente. La supercar punterà a velocità elevate, con l’introduzione di una batteria di nuova generazione allo stato solido. A metà 2025, inizieranno anche le consegne della Mercedes-AMG SL in versione Maybach e della SL PureSpeed, segnando un ulteriore passo verso l’innovazione.

2026: rinnovamento dell’ammiraglia

L’anno 2026 si aprirà con un aggiornamento dell’ammiraglia Classe S, che sarà prodotta fino al 2030. Questo restyling prevede ritocchi estetici sulla griglia e sui gruppi ottici, oltre a un miglioramento del sistema multimediale MBUX, per un’esperienza utente ottimizzata. La Classe S sarà anche dotata di tecnologie di guida semi-autonoma di Livello 3. Accanto al modello termico, la Mercedes aggiornerà anche l’attuale EQS elettrica, che assumerà il nome di Classe S, pur essendo costruita su una piattaforma differente.

Inoltre, nel 2026 la Mercedes introdurrà la Classe C elettrica, colmando così una lacuna nel segmento delle berline elettriche. Questo modello, prodotto sulla piattaforma MB:EA Medium, sarà un competitor diretto della futura BMW i3 e offrirà varianti a trazione posteriore e integrale. La sportiva C63, con oltre 600 CV, si preannuncia come una delle versioni più attese, mentre la Classe C termica subirà un profondo aggiornamento nella seconda metà dell’anno.

L’AMG a batteria

Il 2026 segnerà anche il debutto del primo modello elettrico marchiato Mercedes-AMG. Si tratta di una variante elettrica dell’AMG GT Coupé 4, che si prevede avrà una potenza di quasi 500 CV nella versione a motore singolo e fino a 1.000 CV in quella con doppio motore. Inoltre, è in fase di sviluppo una versione a tre motori, destinata a massimizzare le prestazioni.

2027: un futuro elettrico

Nel 2027, Mercedes presenterà la Classe G in versione “baby”, un modello di dimensioni ridotte ispirato alla storica Classe G. Questa vettura sarà completamente elettrica e si prevede che condivida la piattaforma MMA con la GLB e la CLA. Sarà progettata con un forte orientamento al fuoristrada, mantenendo il carattere distintivo della Classe G.

Inoltre, sarà lanciata una SUV sportiva di alta gamma, derivata dalla Mercedes-AMG a batteria, che rappresenterà la risposta della casa tedesca a modelli come la Lotus Eletre e la Porsche Cayenne elettrica. Anche questa SUV sarà costruita sulla piattaforma AMG:EA e si prevede che avrà una potenza di circa 1.000 CV, posizionandosi tra le varianti elettriche della GLE e della GLS.

Con queste iniziative, Mercedes-Benz sta chiaramente puntando a consolidare la sua posizione nel mercato automobilistico, abbracciando la transizione verso l’elettrico e proponendo una gamma di modelli sempre più diversificata e innovativa.