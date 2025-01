Nell’affascinante mondo delle citycar ibride, il confronto tra la MG 3 e la Toyota Yaris rappresenta una vera e propria sfida tra giganti. Da un lato, abbiamo la Yaris, un’icona consolidata nel panorama automobilistico, conosciuta per la sua affidabilità e l’efficienza dei consumi. Dall’altro lato, la MG 3, un nuovo arrivato che punta a conquistare gli automobilisti con un prezzo competitivo e un insieme di caratteristiche interessanti. Questo articolo esplorerà in dettaglio le differenze e le somiglianze tra queste due vetture, analizzando aspetto, dimensioni, allestimenti interni, motorizzazioni e prezzi.

Il design

La Toyota Yaris ha subito un’evoluzione significativa dal suo esordio. L’attuale generazione, lanciata nel 2020 e aggiornata nel 2021, ha un design che trasmette sportività e modernità. I parafanghi sporgenti e la grande calandra con scanalature laterali contribuiscono a un aspetto dinamico e aggressivo. La Yaris è spesso vista come un simbolo di eleganza e praticità, perfetta per le strade urbane.

La MG 3, invece, ha debuttato nel 2024 e presenta un design che si distingue per la sua larghezza e la linea muscolosa. Con gruppi ottici sottili e una “bocca” ampia, la MG 3 trasmette un’idea di robustezza. Il posteriore è più tradizionale rispetto alla Yaris, ma la scelta stilistica di un’ampia fascia nera che unisce i fanali posteriori conferisce un tocco di modernità. Questo contrasto di design tra le due vetture riflette le diverse filosofie dei rispettivi costruttori: Toyota punta su una sportività sofisticata, mentre MG si orienta verso un’estetica più audace.

Le dimensioni

La MG 3 si distingue per le sue dimensioni generose: misura 4,11 metri di lunghezza, risultando 17 cm più lunga della Toyota Yaris, che si ferma a 3,94 metri. Inoltre, la MG è più larga di 5 cm, raggiungendo 1,8 metri, mentre la Yaris misura 1,75 metri. Entrambe le vetture, tuttavia, condividono un’altezza di 150 cm, il che le rende simili in termini di altezza da terra.

Un aspetto interessante è che, nonostante le differenze di lunghezza, il passo delle due vetture è pressoché identico: la MG 3 ha un passo di 257 cm, mentre la Yaris misura 256 cm. Questo porta a interni con dimensioni comparabili, anche se la MG 3 offre un bagagliaio leggermente più capiente, con 293 litri contro i 286 litri della Yaris.

Gli abitacoli

All’interno dell’abitacolo, la Toyota Yaris offre un cruscotto digitale di 7 o 12,3 pollici, a seconda dell’allestimento, e uno schermo touch da 9 o 10,5 pollici per il sistema di infotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. I comandi del climatizzatore sono fisici, facilitando l’uso durante la guida.

La MG 3, con il suo schermo da 10,25 pollici, offre un’interfaccia touchscreen che, sebbene moderna, potrebbe risultare meno intuitiva rispetto ai controlli fisici della Yaris. Tuttavia, il cruscotto digitale da 7 pollici della MG fornisce tutte le informazioni necessarie, anche se con meno possibilità di personalizzazione.

Un punto a favore della MG 3 è il comfort per i passeggeri posteriori: dispone di bocchette d’areazione dedicate, una caratteristica non comune in questa categoria e particolarmente apprezzata da chi viaggia spesso con passeggeri.

I motori e i prezzi

Entrambe le vetture sono dotate di motorizzazioni ibride, ma con alcune differenze significative. La Toyota Yaris utilizza un motore tre cilindri da 1,5 litri, con una potenza che varia tra 116 e 133 CV, abbinato a un cambio automatico a variazione continua. La Yaris è in grado di percorrere brevi distanze in modalità elettrica grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 0,7 kWh, con consumi che si attestano poco sopra i 4 litri ogni 100 km.

La MG 3, invece, ha una batteria più potente da 1,8 kWh e un motore a benzina a quattro cilindri che sviluppa una potenza combinata di 194 CV. Questa vettura è in grado di muoversi in modalità elettrica fino a 50 km/h, con l’unità elettrica che continua a svolgere un ruolo predominante anche tra 50 e 80 km/h. I consumi della MG 3 si attestano a 4,4 l/100 km, rendendola competitiva sul fronte dell’efficienza.

Uno dei fattori chiave che potrebbe influenzare la scelta tra queste due ibride è sicuramente il prezzo. La MG 3 si presenta sul mercato con un listino che parte da 19.990 euro, un prezzo decisamente competitivo rispetto ai 24.550 euro della Yaris nella sua versione base Active da 116 CV. Anche la versione top di gamma della MG 3, la Luxury, venduta a 23.490 euro e dotata di equipaggiamenti superiori come il monitoraggio dell’angolo cieco, rimane al di sotto del prezzo d’attacco della Yaris.

Inoltre, la MG 3 offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km, confrontabile con i 3 anni o 100.000 km di garanzia offerti da Toyota, rendendo la proposta cinese ancora più allettante per chi cerca un’auto affidabile e conveniente.

In un mercato sempre più competitivo, la sfida tra MG 3 e Toyota Yaris potrebbe rivelarsi decisiva per gli automobilisti che cercano un’auto ibrida capace di bilanciare prezzo, prestazioni e comfort. Con il crescente interesse per le vetture ecologiche, è probabile che entrambe queste citycar continuino a guadagnare popolarità nel panorama automobilistico globale.