Nel panorama delle moto turistiche, la Kawasaki Versys 650 ha conquistato una posizione di rilievo grazie alla sua versatilità e comfort. Per i motociclisti appassionati di prestazioni e personalizzazione, MIVV, un’azienda italiana leader nella produzione di sistemi di scarico ad alte prestazioni, ha presentato una novità che promette di rivoluzionare ulteriormente questo modello: i nuovi scarichi Delta Race e Oval. Disponibili a partire da marzo 2025, questi due terminali non solo migliorano le performance della Versys 650, ma contribuiscono anche a un design accattivante e a una riduzione del peso, rendendo la moto ancora più competitiva.

Potenza e innovazione

La gamma di scarichi MIVV è progettata attorno a tre pilastri fondamentali: potenza, design e innovazione. Con una promessa di incrementi prestazionali fino a 3,40 CV, MIVV si prepara a soddisfare le esigenze dei motociclisti più esigenti. I nuovi terminali Delta Race e Oval non solo aumentano la potenza, ma lo fanno senza compromettere l’omologazione stradale, un aspetto cruciale per chi utilizza la moto anche per viaggi quotidiani e avventure su strada.

Delta Race: Design innovativo con forma conica che evolve in esagonale. Realizzato in acciaio inox con finitura nera opaca e fondello in carbonio twill 3K. Incremento di 3,20 CV a 8.400 giri e 2,40 Nm di coppia a 7.100 giri. Riduzione di peso di quasi 5 kg. Oval: Combina acciaio inox e carbonio in un design versatile. Incremento di 3,40 CV a 8.400 giri e aumento di coppia di 2,30 Nm a 7.000 giri. Risparmio di 5,40 kg.

Design e versatilità dell’Oval

L’Oval si distingue per il suo design accattivante, che ottimizza le prestazioni e si adatta perfettamente all’estetica della Versys 650, rendendola ancora più affascinante. Questo scarico non solo migliora le performance, ma contribuisce anche a un look distintivo che cattura l’attenzione.

Conformità e installazione

Un aspetto fondamentale è la conformità alle normative ambientali e di omologazione. MIVV ha sviluppato il catalizzatore ACC.077.A1, compatibile con doppia sonda Lambda, per garantire che i nuovi scarichi offrano prestazioni elevate e siano legali per l’uso su strada. Il montaggio di entrambi i sistemi replica la configurazione originale della Versys 650, mantenendo inalterata l’altezza da terra, un fattore cruciale per una moto turistica.

Investimento e offerta commerciale

Per chi desidera personalizzare la propria Versys 650, l’offerta commerciale di MIVV prevede:

Sistema Speed Edge a 994,00 euro .

a . Scarico Oval a 832,00 euro .

a . Catalizzatore disponibile come optional a 246,00 euro.

Si tratta di un investimento significativo, ma per molti motociclisti appassionati, la possibilità di migliorare le prestazioni e l’estetica della propria moto vale ogni centesimo. La Versys 650 continua a mantenere una solida presenza nella top 30 del mercato anche nel 2024, dimostrando la sua popolarità e il suo potenziale di personalizzazione.

Con oltre vent’anni di esperienza, MIVV ha evoluto i propri prodotti da semplici Slip-On a sistemi completi di scarico, mantenendo un equilibrio ottimale tra prestazioni e conformità normativa. La Versys 650 rappresenta un’ottima base per i motociclisti in cerca di avventure e comfort, e con l’introduzione dei nuovi scarichi MIVV Delta Race e Oval, questa moto diventa un vero e proprio strumento di espressione personale. MIVV si conferma un punto di riferimento nel settore degli accessori aftermarket per moto, pronto a soddisfare e superare le aspettative di tutti gli appassionati delle due ruote.