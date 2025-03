Oggi, 7 marzo 2025, ha ufficialmente inizio Motodays 2025, uno dei saloni delle due ruote più attesi d’Italia, che si svolgerà a Fiera Roma fino al 9 marzo. Con una superficie espositiva di ben 40.000 metri quadri, l’evento si articola su quattro padiglioni, accogliendo oltre 20 case motociclistiche di fama mondiale. Questa tredicesima edizione di Motodays si conferma come un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati delle moto, soprattutto per il pubblico del Centro-Sud Italia.

Durante questi tre giorni di festa, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le ultime novità del settore, con un particolare focus su innovazione e sostenibilità. Il salone non si limita a presentare i modelli più recenti, ma si propone anche di promuovere una maggiore inclusività nel mondo delle moto. A tal proposito, è stato organizzato un programma speciale intitolato “Motociclista sostantivo femminile”, dedicato alle donne motocicliste, che desiderano condividere la loro passione e le loro esperienze. Questo progetto si allinea con l’attenzione crescente verso la diversità di genere nel settore motociclistico.

Innovazione e sostenibilità al centro dell’evento

Un’altra novità di quest’edizione è l’innovativa E-Motion Arena, dove i visitatori potranno esplorare le ultime tecnologie in fatto di mobilità elettrica. L’attenzione verso l’ambiente è diventata un tema centrale nel mondo delle moto, e le aziende stanno investendo sempre di più in soluzioni sostenibili e a basse emissioni.

Tra le novità più attese, spicca la Honda CRF450RX Rally, una moto da competizione prodotta in edizione limitata di soli 50 esemplari per il 2025. Ma Honda non si ferma qui: presenta anche il CUV e, uno scooter elettrico urbano innovativo, dotato di batterie intercambiabili e con un’autonomia che supera i 70 chilometri. La casa giapponese ha rinnovato anche la NC750X, ora con carene in Durabio, un materiale ecologico, e la CB750 Hornet, che vanta sospensioni ottimizzate per un’esperienza di guida superiore. Per i neopatentati, è stata introdotta la GB350S, una moto dal design vintage che sicuramente catturerà l’attenzione di molti.

Novità da altri marchi

Non da meno, Royal Enfield amplia la sua gamma di motociclette adventure con due modelli molto attesi: la Guerrilla 450 e la New Himalayan 450. Questi modelli sono progettati per affrontare qualsiasi tipo di terreno, rendendoli ideali per gli appassionati di avventure su due ruote. Yamaha, da parte sua, presenta il rinnovato Tracer 9, che promette prestazioni elevate, e la nuova generazione del TMAX, sempre più sportivo e connesso, in grado di offrire un’esperienza di guida all’avanguardia.

L’innovazione non è solo una prerogativa delle grandi marche. Anche i brand emergenti come Zontes hanno fatto il loro ingresso nel mercato con veicoli dotati di telecamere integrate e sospensioni intelligenti, puntando a un pubblico giovane e tecnologico. Benelli, storica casa motociclistica italiana, presenta il TRK 702 e il Leoncino Bobber 400, modelli che coniugano stile e prestazioni, mentre Kawasaki punta sull’aggressiva Z900, destinata a chi cerca adrenalina pura.

Opportunità per i visitatori

Motodays 2025 non è solo un luogo di esposizione, ma offre anche l’opportunità di test ride e itinerari guidati, permettendo agli appassionati di provare direttamente i modelli presentati. Questo aspetto rende l’evento ancor più interessante, poiché i visitatori possono testare le motociclette in prima persona e vivere l’emozione della guida su strada.

Per quanto riguarda le informazioni logistiche, il salone sarà aperto con i seguenti orari:

Venerdì 7 marzo: 9.00 – 19.00 Sabato 8 marzo: 9.00 – 20.00 Domenica 9 marzo: 9.00 – 19.00

I biglietti possono essere acquistati direttamente in loco al costo di 18 euro, con ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni. Inoltre, in occasione della giornata internazionale della donna, è previsto uno sconto speciale per le donne iscritte alla community “Motociclista sostantivo femminile”.

Le aspettative sono alte per questa edizione di Motodays, che promette di essere un evento ricco di novità, esperienze e opportunità per gli appassionati delle due ruote. Maggiori dettagli e aggiornamenti possono essere trovati sul sito ufficiale www.motodays.it, dove è possibile anche seguire le novità in tempo reale. La passione per le moto è pronta a esplodere a Roma, e i protagonisti sono pronti a regalare emozioni senza pari ai visitatori.