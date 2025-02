La stagione di MotoGP 2025 si prospetta entusiasmante e ricca di novità per tutti gli appassionati di motociclismo. Il campionato avrà inizio il 28 febbraio con il Gran Premio della Thailandia, che si svolgerà sul rinomato circuito di Buriram. Questo evento segna l’apertura di una stagione che culminerà il 16 novembre a Valencia, con un totale di 22 gare, il numero più alto mai registrato nella storia del campionato. Le competizioni si terranno in 18 paesi su cinque continenti, rendendo il MotoGP un evento di portata globale.

Tra le novità più attese di questa stagione, si segnala il ritorno del Gran Premio della Repubblica Ceca sul tradizionale circuito di Brno, molto apprezzato dai fan per le sue curve e il paesaggio suggestivo. Inoltre, assisteremo all’esordio del Gran Premio d’Ungheria al Balaton Park, un circuito che promette di offrire un’esperienza unica sia per i piloti che per i tifosi. Tuttavia, il calendario segna anche l’uscita dei Gran Premi di India e Kazakistan, una decisione che ha sollevato discussioni tra gli appassionati, poiché entrambi i circuiti avevano iniziato a guadagnare popolarità.

Calendario completo della MotoGP 2025

Di seguito, il calendario completo della stagione, con le date e i circuiti:

28 febbraio – 2 marzo: GP della Thailandia, Buriram 14-16 marzo: GP d’Argentina, Termas de Río Hondo 28-30 marzo: GP delle Americhe, Austin 11-13 aprile: GP del Qatar, Lusail 25-27 aprile: GP di Spagna, Jerez 9-11 maggio: GP di Francia, Le Mans 23-25 maggio: GP di Gran Bretagna, Silverstone 6-8 giugno: GP di Aragona, MotorLand Aragón 20-22 giugno: GP d’Italia, Mugello 27-29 giugno: GP d’Olanda, Assen 11-13 luglio: GP di Germania, Sachsenring 18-20 luglio: GP della Repubblica Ceca, Brno 15-17 agosto: GP d’Austria, Spielberg 22-24 agosto: GP d’Ungheria, Balaton Park 5-7 settembre: GP di Catalogna, Barcellona 12-14 settembre: GP di San Marino, Misano 26-28 settembre: GP del Giappone, Motegi 3-5 ottobre: GP d’Indonesia, Mandalika 17-19 ottobre: GP d’Australia, Phillip Island 24-26 ottobre: GP di Malesia, Sepang 7-9 novembre: GP del Portogallo, Portimão 14-16 novembre: GP della Comunità Valenciana, Valencia

Programmazione TV: come seguire il MotoGP su Sky e TV8

Per tutti gli appassionati, la stagione di MotoGP 2025 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP, il canale dedicato agli sport motoristici. Gli abbonati potranno seguire tutte le sessioni, comprese le prove libere, le qualifiche, le Sprint Race e le gare, oltre a contenuti esclusivi e approfondimenti.

Chi preferisce seguire le gare in chiaro potrà sintonizzarsi su TV8, che trasmetterà alcune gare selezionate, tra cui i Gran Premi d’Italia al Mugello e di San Marino a Misano. Inoltre, TV8 offrirà la trasmissione in differita di tutte le altre gare, assicurando che nessun appassionato rimanga escluso dagli eventi principali del campionato.

Orari del primo Gran Premio: GP della Thailandia

La stagione inizierà ufficialmente con il GP della Thailandia, sul circuito di Buriram. Gli orari italiani delle sessioni principali sono i seguenti:

Venerdì 28 febbraio:

– 04:45-05:30: Prove Libere 1 MotoGP

– 09:00-10:00: Prove Libere 2 MotoGP

Sabato 1 marzo:

– 04:10-04:40: Prove Libere 3 MotoGP

– 04:50-05:30: Qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) – Diretta su Sky e TV8

– 09:00: Sprint Race MotoGP – Diretta su Sky e TV8

Domenica 2 marzo:

– 04:40-04:50: Warm Up MotoGP

– 09:00: Gara MotoGP – Diretta su Sky, differita su TV8 alle 14:05

È fondamentale notare che gli orari sono espressi nel fuso orario italiano e potrebbero subire variazioni. Pertanto, è consigliabile controllare la programmazione ufficiale di Sky e TV8 per eventuali aggiornamenti.

Con queste premesse, il MotoGP 2025 si preannuncia come una stagione avvincente, ricca di sfide e sorprese, capace di coinvolgere appassionati di tutte le età e provenienti da ogni angolo del mondo. La competizione tra i migliori piloti e le emozioni dei circuiti renderanno ogni gara un evento imperdibile.