Dal 24 al 26 gennaio 2025, Verona si prepara a ospitare una delle manifestazioni motociclistiche più attese d’Europa: il Motor Bike Expo. Questa edizione rappresenta un traguardo significativo nel panorama fieristico internazionale, con un’espansione senza precedenti che prevede un’area espositiva di 120.000 mq, un incremento del 20% rispetto alle edizioni passate. Con ben 700 espositori provenienti da oltre 20 paesi e la partecipazione di 31 case motociclistiche, il Motor Bike Expo si conferma come un evento di riferimento per tutti gli appassionati delle due ruote.

Un’edizione da record

La crescita del Motor Bike Expo non è solo numerica, ma riguarda anche la qualità delle esperienze offerte. Il nuovo padiglione, che sarà inaugurato per questa edizione, permetterà di ospitare ancora più espositori e attrazioni. Inoltre, il restyling dell’ingresso Re Teodorico migliorerà notevolmente l’accessibilità per i visitatori che arrivano in auto, rendendo l’ingresso alla fiera più fluido e agevole.

L’evento non si limita a essere una semplice esposizione; si trasforma in un’esperienza coinvolgente e immersiva. Le sei aree esterne, allestite per ospitare spettacoli e demo ride, offriranno ai visitatori la possibilità di testare in prima persona i modelli più recenti e assistere a esibizioni di piloti professionisti. Gli appassionati potranno anche partecipare a corsi di guida, perfezionando le loro abilità e aumentando la loro sicurezza su strada.

Novità e anteprime

Tra le novità più attese, ci sono i concept presentati da marchi iconici come Ducati e Royal Enfield, che stupiranno i visitatori con design innovativi e tecnologie all’avanguardia. Anche le nuove versioni di modelli storici, come la Kawasaki Z900 e la Moto Guzzi V7 Sport, saranno protagoniste di quest’edizione. Inoltre, il Motor Bike Expo sarà il palcoscenico per le anteprime mondiali di Harley-Davidson e Indian Motorcycle, due marchi che continuano a rappresentare il cuore pulsante della cultura motociclistica.

Un’altra grande novità sarà la presenza di BMW Motorrad, che raddoppierà lo spazio espositivo, permettendo ai visitatori di ammirare una vasta gamma di modelli, dai più classici ai più recenti. Triumph e Suzuki, invece, presenteranno modelli esclusivi in edizione limitata, pensati per i collezionisti e per gli amanti delle moto da competizione.

Un’offerta per tutti i gusti

Ogni padiglione del Motor Bike Expo avrà un tema specifico, coprendo un’ampia gamma di interessi: dal custom al turismo, dall’elettrico al racing. Gli appassionati di fuoristrada troveranno un’ampia selezione di moto nel padiglione 9, mentre il padiglione 11 sarà dedicato agli amanti della velocità e delle performance. Questa diversificazione permette a ogni visitatore di trovare qualcosa di interessante, indipendentemente dalle proprie preferenze.

Le attività all’esterno includeranno esibizioni di trial acrobatico e freestyle, oltre a prove su strada di modelli Ducati e Harley-Davidson. Queste dimostrazioni dal vivo non solo intratterranno il pubblico, ma offriranno anche l’opportunità di vedere le moto in azione, evidenziando le loro capacità e prestazioni.

Informazioni pratiche per i visitatori

Per coloro che decidono di arrivare in moto, sarà disponibile un comodo parcheggio interno gratuito, facilitando l’accesso all’evento. I biglietti per il Motor Bike Expo saranno disponibili online a partire da 21€, con riduzioni per giovani, over 65 e tesserati di associazioni come FIM, H.O.G. e Vespa Club d’Italia. I bambini fino a 13 anni avranno accesso gratuito, rendendo l’evento adatto anche alle famiglie.

Attesi oltre 170.000 visitatori, il Motor Bike Expo 2025 non è solo un evento da non perdere per gli appassionati di moto, ma anche per chi è curioso di scoprire le ultime tendenze del settore. Sarà un’opportunità unica per incontrare i protagonisti del mondo motociclistico, fare networking e vivere la passione per le due ruote in un ambiente festoso e stimolante.

Con un programma ricco di eventi, novità e attività, il Motor Bike Expo 2025 promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Che si tratti di scoprire le ultime innovazioni tecnologiche o di godere di emozionanti esibizioni dal vivo, questo evento rappresenterà un vero e proprio punto di riferimento per il mondo delle moto. Non resta che segnare le date sul calendario e prepararsi a vivere un weekend all’insegna della passione per le due ruote.