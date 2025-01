Verona si prepara a diventare nuovamente il centro nevralgico per gli appassionati di motori con l’arrivo della tanto attesa edizione del Motor Bike Expo 2025. Questo evento, in programma dal 24 al 26 gennaio, rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli amanti delle moto e per chi desidera rimanere aggiornato sulle ultime tendenze e innovazioni del settore motociclistico. La Fiera di Verona si trasformerà in un palcoscenico dedicato alle due ruote, dove espositori, appassionati e curiosi potranno immergersi in un mondo ricco di novità.

L’orario di apertura dell’evento è previsto dalle 9:00 alle 19:00 ogni giorno. I biglietti sono già acquistabili sia online che presso i punti vendita della Fiera, con un costo di 24,00 euro per il biglietto intero e 16,00 euro per le categorie ridotte. Queste ultime includono giovani di età compresa tra 14 e 17 anni, militari, over 65 e tesserati di associazioni motociclistiche come l’HOG (Harley Owners Group) e la FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

un evento in espansione

Quest’edizione del Motor Bike Expo si distingue per l’ampliamento della sua planimetria, che comprende ben otto padiglioni e quattro aree esterne, offrendo così un’esperienza espositiva ancora più ricca rispetto agli anni precedenti. Tra le aree tematiche, i padiglioni 1 e 2 saranno dedicati alle moto custom, un settore in continua espansione e molto apprezzato dai motociclisti. Il padiglione 6 ospiterà marchi premium, mentre il padiglione 12 sarà riservato alle ultime innovazioni in ambito elettrico e a modelli di moto unici nel loro genere. Gli appassionati di avventurosi viaggi in moto troveranno il loro posto nel padiglione 9, che includerà anche un “Distretto Ruote Piccole”, dedicato a scooter e ciclomotori.

marchi di fama mondiale

Un evento di tale portata non può non vantare la partecipazione di marchi di fama mondiale. Tra i protagonisti, Ducati celebrerà un traguardo significativo: il decimo anniversario della gamma Ducati Scrambler. Per l’occasione, il marchio bolognese presenterà un’edizione speciale, la “Scrambler Ducati 10 Anniversary Rizoma Edition”, che promette di attrarre l’attenzione degli appassionati. Moto Morini, un altro marchio di rilievo, mostrerà la sua gamma aggiornata, inclusi i modelli Seiemmezzo e X-Cape 1200, confermando la sua presenza nel panorama motociclistico italiano con veicoli dalle prestazioni elevate e dal design accattivante.

Kawasaki non sarà da meno, presentando la sua nuova Z900, un modello molto atteso dagli appassionati di moto sportive. Anche Yamaha, Royal Enfield e BMW saranno presenti all’evento, con BMW che raddoppierà il suo spazio espositivo per mostrare modelli iconici come la R 12 S e la Adventure GS, continuando così a consolidare la sua reputazione nel settore delle moto di alta gamma.

innovazione e sostenibilità

Un’altra novità degna di nota sarà la partecipazione di DIEM Motorcycles, un nuovo marchio internazionale che presenterà un progetto innovativo destinato a rivoluzionare il mondo delle moto elettriche. Con l’aumento della domanda di veicoli eco-sostenibili, questo debutto potrebbe segnare un punto di svolta nel settore. SYM, un marchio noto per i suoi scooter, porterà alla Fiera i suoi modelli di punta, tra cui l’ADX TG 400, un veicolo che combina stile e praticità, ideale per la mobilità urbana.

Il Motor Bike Expo 2025 promette di essere un evento che non solo celebra la tradizione motociclistica, ma che guarda anche al futuro, creando un perfetto equilibrio tra innovazione e heritage. Con una vasta gamma di espositori che coprono vari segmenti del mercato, dall’elettrico al custom, dai modelli sportivi alle moto da turismo, l’evento si configura come un appuntamento chiave nel panorama motociclistico non solo italiano, ma anche europeo.

Inoltre, oltre alle esposizioni statiche, gli organizzatori hanno previsto una serie di eventi collaterali, tra cui dimostrazioni dal vivo, workshop e incontri con esperti del settore. Queste attività offriranno ai visitatori l’opportunità di apprendere di più sulle tecnologie emergenti, sulle tecniche di guida e sulla manutenzione delle moto, rendendo il Motor Bike Expo non solo un luogo di esposizione, ma anche di formazione e scambio di idee.

Con una programmazione così ricca e variegata, il Motor Bike Expo 2025 si conferma un appuntamento da non perdere per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza unica nel mondo delle due ruote. Gli appassionati e i professionisti del settore avranno la possibilità di scoprire, provare e acquistare prodotti all’avanguardia, creando un ambiente dinamico e stimolante dove la passione per le moto è protagonista indiscussa. Non resta che segnare sul calendario queste date imperdibili e prepararsi a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore di Verona.