Multa da 96.000 € se si fa questo con la propria automobile. Fate massima attenzione, sennò sono davvero guai.

In Italia ci lamentiamo molto spesso del Codice della Strada, e specialmente delle multe comminabili agli automobilisti e alle automobiliste. Giusto o meno che sia, troppo severe o meno che siano le contravvenzioni, di sicuro ci sono verbali – se così vogliamo definirli – che non possiamo neanche lontanamente immaginare.

Ad esempio, una persona è stata multata fino a 96.000 euro per aver eseguito una determinata azione con la propria automobile. Avete capito bene, 96.000 €. Praticamente il prezzo di molte utilitarie e un paio di SUV.

Ma perché è stata eseguita una multa del genere, e quale azione ha potuto provocare una reazione di questo tipo da parte di chi si occupa della legge? Prima di andare nel panico, considerando la cifra esorbitante, scopriamo cosa è successo nello specifico a questo/a utente della strada.

Multa da 96.000 €, ecco cosa è successo

Non in Italia, ma in Svizzera una persona è stata sanzionata con 96.000 euro di multa per aver tenuto l’auto (una BMW) troppo vicina a un’altra. Ma è davvero possibile che una cosa del genere accada? Se un agente di polizia svizzero ti becca, eccome se è possibile. In ogni caso, le multe sono valutate in base al reddito di un o una conducente. Nel caso dell’automobilista incriminato, beh, sembra che guadagni 1,7 milioni di € annui.

Tuttavia, anche se parliamo di una persona molto ricca, diciamo che una cifra così tanto esorbitante è quantomeno considerabile sproporzionata. L’uomo ha subito una multa di 50 giorni, pari più o meno a 1.970 franchi svizzeri al giorno. Prima di accettare questa multa, comunque, il protagonista di questa storia si è rivolto a un tribunale per contestare il tutto. La sua richiesta, però, è stata respinta. Il giudice ha stabilito che la pena era assolutamente equa. Secondo il giudice, infatti, dalle riprese video registrate dalla polizia si può notare facilmente che l’automobilista stava effettuando tailgating.

La sanzione condizionale di 110.000 € è rimasta tale anche dopo il ricorso, e in più all’autore di questa manovra sono state addossate anche tutte le spese legali per un costo aggiuntivo di altri 13.000 €. Comunque, considerando che la multa salatissima è condizionale, se non commetterà altri reati nel mentre alla fine dovrà pagare “solo” 10.000 franchi svizzeri. L’uomo, che di lavoro fa l’avvocato, si dovrà accontentare e accettare di pagare alla fine – nel migliore dei casi – una multa di oltre 10.000 €.