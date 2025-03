Con il 28 febbraio 2025 si è ufficialmente chiusa un’era per gli appassionati di auto sportive: la Nissan GT-R serie R35 non è più ordinabile in nessuna parte del mondo. Questo modello iconico, lanciato nel 2007, ha segnato un capitolo importante nella storia automobilistica, suscitando emozioni e passioni tra i fan di tutto il mondo. La Nissan ha annunciato la decisione di interrompere la produzione, esprimendo gratitudine ai clienti che hanno sostenuto il modello sin dalla sua nascita: “Abbiamo ricevuto molti ordini per la Nissan GT-R, ma ora abbiamo esaurito la disponibilità della produzione pianificata”, ha dichiarato la casa giapponese sul proprio sito web.

L’eredità della GT-R R35

La GT-R R35 ha raccolto l’eredità della celebre Skyline GT-R R34, un modello che ha lasciato un segno indelebile nel panorama automobilistico. Presentata al Salone di Tokyo del 2007, la GT-R ha sorprendentemente fatto segnare un tempo di 7:38.54 sulla Nordschleife del Nürburgring, battendo di due secondi la Porsche 911 Turbo e ponendo così la Nissan come un serio contendente nel segmento delle supercar. Con il suo slogan “Una supercar per chiunque, ovunque, in qualsiasi momento”, la GT-R è stata concepita per essere accessibile e performante, lanciata in tutti i principali mercati mondiali, con l’arrivo in Europa nel 2009.

Innovazioni tecniche e potenza

Il cuore pulsante della GT-R è sempre stato il V6 biturbo di 3,8 litri, assemblato a mano, inizialmente capace di erogare 480 CV di potenza e 588 Nm di coppia. La trazione integrale di tipo transaxle ha rappresentato una delle principali innovazioni tecniche del modello, con il cambio a doppia frizione e il differenziale a slittamento limitato situati nella parte posteriore dell’auto per bilanciare i pesi e migliorare la maneggevolezza. Questo sistema permette una distribuzione dinamica della potenza tra i due assi, garantendo una trazione ottimale in ogni condizione.

Restyling e edizioni speciali

La GT-R ha visto nel corso degli anni numerosi restyling e edizioni speciali. Ecco i principali aggiornamenti:

Primo restyling (2010): Incremento della potenza a 530 CV e migliorie al telaio e ai freni. Secondo restyling (2016): Potenza della versione standard aumentata a 570 CV e affinamento del design aerodinamico. Ultimo restyling (2023): Modifiche estetiche visibili, con un design aggiornato del paraurti e della griglia.

Nel marzo 2022, la Nissan ha dovuto interrompere le consegne in Europa e nel Regno Unito a causa dell’impossibilità di rispettare le nuove normative sulle emissioni. In totale, sono stati prodotti oltre 40.000 esemplari della GT-R R35 in quasi 18 anni di attività.

Con la fine della produzione della GT-R R35, rimane aperta la questione su cosa aspettarsi dal futuro della Nissan in termini di supercar. Attualmente, la casa giapponese non ha ancora presentato una diretta erede della GT-R, ma ha mostrato nel 2023 un prototipo chiamato Hyper Force Concept: un’auto elettrica ad alte prestazioni capace di erogare 1.360 CV. Questo modello potrebbe rappresentare un’anticipazione di una futura R36, ma la sua commercializzazione non avverrà prima del 2028.

Tuttavia, la transizione verso un modello completamente elettrico solleva interrogativi per i puristi e gli appassionati di motori a combustione interna. La possibilità di abbandonare il V6 biturbo tradizionale per un’auto elettrica potrebbe essere difficile da accettare per molti fan della GT-R, che hanno apprezzato la potenza e il carattere distintivo del motore a benzina. Inoltre, la sfida di investire ingenti risorse in un modello di nicchia come una supercar elettrica è una questione delicata, soprattutto considerando le difficoltà finanziarie che sta affrontando la Nissan.

Il futuro della supercar giapponese è dunque incerto, con la speranza che la Nissan riesca a mantenere vivo il legame con la tradizione sportiva e le prestazioni che hanno caratterizzato la GT-R. Gli appassionati di auto sportive guardano con ansia a ciò che la casa giapponese avrà da offrire nei prossimi anni, mentre il mondo dell’automobile continua a evolversi verso una mobilità sempre più sostenibile. La GT-R R35 rimarrà sempre un simbolo di innovazione e prestazioni, ma il suo addio segna anche la fine di un’era, lasciando un vuoto difficile da colmare.