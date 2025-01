Sergio Perez tornerà in Formula 1? Il pilota messicano interviene e svela tutta la verità sul suo futuro.

È stata una stagione decisamente al di sotto delle aspettative per Sergio Perez. Il pilota messicano non è riuscito neanche lontanamente a tener testa ai risultati e alle prestazioni del suo compagno di scuderia, Max Verstappen, ed il 2024 è stato senza ombra di dubbio l’anno peggiore tra quelli vissuti in Red Bull. Per spiegare il perché, basta elencarne i risultati: 24 gare, appena 4 volte a podio, nessuna vittoria e neppure una pole position. Numeri che non hanno certamente soddisfatto Perez stesso, e nemmeno la casa di Milton Keynes.

Tutte ragioni, miste sicuramente a motivazioni interne, che hanno portato alla fine del matrimonio tra il pilota messicano e il team al termine del campionato, nonostante un rinnovo avvenuto appena pochi mesi prima. Al suo posto, dopo lunghe valutazioni, la Red Bull ha deciso di affidare il suo posto al giovane Liam Lawson, una vera e propria scommessa per la prossima stagione.

Perez torna in Formula 1? Il pilota svela il suo pensiero sul futuro

Sergio Perez si è ritrovato così senza sedile, e salvo incredibili novità dell’ultim’ora o sorprese nel corso della stagione, per quest’anno non vedremo il messicano in pista. Tutti i team sono già al completo e hanno ormai da tempo delineato le proprie formazioni per il 2025, anche se l’ultima mossa della Alpine, che si è assicurata Colapinto dalla Williams, dimostra come ci sia ancora un minimo margine di movimento.

Nelle scorse settimane è avanzata anche l’ipotesi di un ritorno nel paddock nel 2026, quando saranno a disposizione i due sedili della Cadillac, new entry assoluta nel circus. Tuttavia, a far chiarezza sul futuro è intervenuto proprio Sergio Perez nel corso della Feria de Leon: “Nei prossimi sei mesi prenderò una decisione sul futuro della mia carriera. Sono totalmente felice e tornerò in Formula 1 solo se questo è ciò che mi renderà più felice“.

Il messicano ha ribadito che ritiene di aver onorato fino alla fine il suo contratto con la Red Bull, nonostante le evidenti difficoltà in pista. E questo lo rende speranzoso anche per il futuro: “La cosa importante è che non mi sono mai arreso. Ogni volta che è successo qualcosa di difficile nella mia carriera sono arrivate cose migliori e questo perché non mi sono mai arreso”. Infine, Perez si mostra in fin dei conti appagato da questo periodo di riposo: “Sono entusiasta per quello che succederà quest’anno, sono molto tranquillo e molto felice. Mi sto godendo i miei figli, la mia famiglia e i miei amici. Finalmente potrò viaggiare, perché in questi anni ho girato tutto il mondo, ma senza viverlo”.