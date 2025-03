La Peugeot 208 è un’automobile che continua a conquistare il mercato delle utilitarie in Europa e, in particolare, in Italia. Presentata nel 2019 e oggetto di un restyling nel 2023, la 208 si distingue per il suo design elegante e per la varietà di motorizzazioni disponibili. Nel 2024, ha ottenuto un ottimo risultato nelle vendite, attestandosi al settimo posto, con 32.488 esemplari consegnati. Ma quali sono le differenze tra i vari allestimenti disponibili, in particolare tra le versioni Style, Allure e GT?

Design esterno e dimensioni

La Peugeot 208 si presenta con dimensioni compatte e ben proporzionate: è lunga 406 cm, larga 175 cm e alta 143 cm, con una carrozzeria a cinque porte che la rende pratica per l’uso quotidiano. Il design esterno è caratterizzato da un frontale audace, con le luci diurne a LED che evocano il graffio di un leone, simbolo del marchio. La mascherina anteriore, di generose dimensioni, contribuisce a dare un aspetto grintoso e dinamico.

Abitacolo e comfort

L’abitacolo della Peugeot 208 è un ambiente ben progettato, anche se comincia a mostrare i segni del tempo, soprattutto nelle versioni più basilari. Nella versione Style, l’abitacolo è dotato di un i-Cockpit analogico con display centrale da 3,5 pollici e un sistema multimediale touchscreen da 10 pollici. In questa configurazione, il climatizzatore è manuale, e i sedili sono rivestiti in tessuto con dettagli arancioni.

Salendo di livello con l’allestimento Allure, si notano numerosi miglioramenti. Il design interno diventa più raffinato, con l’introduzione di un i-Cockpit digitale da 10 pollici e un climatizzatore automatico. I cerchi in lega da 16 pollici e i vetri posteriori oscurati aumentano il fascino estetico dell’auto.

Al top della gamma troviamo il pacchetto GT, che offre un abitacolo lussuoso con materiali di alta qualità, come il tessuto Belomka, e un cielo in tessuto nero. Il Peugeot i-Cockpit digitale in questa versione è dotato di un effetto 3D, aggiungendo un tocco tecnologico di alta classe.

Motorizzazioni e prestazioni

La gamma motori della Peugeot 208 è variegata, con opzioni che spaziano da motori a benzina a ibridi ed elettrici. Ecco alcune delle principali motorizzazioni disponibili:

PureTech 100 S&S: motore a benzina 1.2 tre cilindri con 100 CV. Hybrid 110 e-DCS6: offre potenze fino a 145 CV con un consumo WLTP molto competitivo. e-208: disponibile in due varianti: Motore da 136 CV con un’autonomia fino a 363 km. Motore da 156 CV capace di percorrere fino a 433 km con una carica completa.

Questa diversità di motorizzazioni consente a ciascun cliente di scegliere l’opzione che meglio si adatta alle proprie esigenze di mobilità.

Dotazioni e tecnologia

L’allestimento Style offre una dotazione di base completa, con attenzione alla sicurezza grazie alla presenza di sei airbag e sistemi di assistenza come la frenata automatica d’emergenza. Tuttavia, per chi cerca maggiore comfort e tecnologia, l’allestimento Allure è decisamente più allettante, con l’aggiunta di sensori di parcheggio anteriori e un sistema di connettività avanzato tramite Wi-Fi.

Il modello GT è il più ricco di dotazioni. Oltre a un design esteriore sportivo, offre tecnologia avanzata come il Visiopark, che include telecamera posteriore e monitoraggio dell’angolo cieco. La funzione Keyless Access & Start, che consente di accedere all’auto senza utilizzare la chiave, è un ulteriore valore aggiunto in termini di comodità e sicurezza.

Conclusioni

In definitiva, la Peugeot 208 si conferma un’auto di riferimento nel segmento delle utilitarie, grazie alla sua combinazione di design accattivante, motorizzazioni versatili e dotazioni tecnologiche avanzate. Che si scelga l’allestimento Style per un ottimo rapporto qualità-prezzo, l’Allure per un tocco di eleganza, o il GT per un’esperienza di guida più sportiva e ricca di tecnologia, la Peugeot 208 è capace di soddisfare un’ampia gamma di esigenze.