La Vespa PX, simbolo di eleganza e funzionalità italiana, continua a conquistare il cuore degli appassionati, nonostante la sua uscita dal mercato nel 2007. Questo scooter, disponibile nelle cilindrate di 125, 150 e 200 cm³, ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo delle due ruote, grazie al suo design inconfondibile e alla sua maneggevolezza. Con il passare degli anni, la Vespa PX è diventata un vero e proprio oggetto di culto, spingendo i suoi fan a personalizzarla e migliorarne le prestazioni. In questo contesto, la frizione Polini HT for Race emerge come una vera e propria rivoluzione per chi desidera massimizzare il potenziale sportivo della propria Vespa.

Design innovativo per prestazioni superiori

Una delle caratteristiche più affascinanti della frizione Polini HT è il suo design all’avanguardia. A differenza della frizione originale, che utilizza un sistema tradizionale, la Polini HT ribalta completamente questo concetto. Il mozzo interno è ora collegato direttamente all’albero motore, eliminando la campana esterna. Questo approccio innovativo non solo migliora l’affidabilità, ma offre anche una risposta più immediata e fluida, consentendo un’accelerazione più reattiva.

La frizione è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui un corpo in alluminio leggero e resistente. Il coperchio, lavorato dal pieno, è dotato di un canale per la raccolta dell’olio, contribuendo a un funzionamento ottimale e a una maggiore durata nel tempo. Un elemento distintivo è lo spingidisco montato su un cuscinetto assiale, che assicura un’operatività fluida anche sotto carichi pesanti. Inoltre, i dischi in alluminio a 8 denti offrono una superficie di contatto maggiore, permettendo di gestire potenze superiori rispetto agli standard di fabbrica.

Regolazioni avanzate e personalizzazione

Uno dei punti di forza della frizione Polini HT for Race è la sua adattabilità. La possibilità di regolare il carico della molla consente agli utenti di personalizzare la risposta della frizione secondo le proprie esigenze specifiche. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per coloro che utilizzano la Vespa sia per l’uso quotidiano che per scopi sportivi. La frizione può essere adattata per rispondere al meglio alle diverse condizioni di guida, migliorando notevolmente l’esperienza di utilizzo.

Polini offre anche una vasta gamma di ingranaggi primari, con diverse dentature sia a denti dritti che elicoidali, per ottimizzare i rapporti di trasmissione. Questa gamma include cinque versioni:

Codice 230.0530 – Z=24 denti dritti (primaria Polini) Codice 230.0531 – Z=23 denti dritti (primaria Polini) Codice 230.0532 – Z=22 denti dritti (primaria Polini) Codice 230.0533 – Z=23 denti elicoidali (primaria originale) Codice 230.0534 – Z=22 denti elicoidali (primaria originale)

Questa diversificazione permette agli utenti di scegliere la configurazione più adatta alle proprie necessità, ottimizzando le performance della Vespa PX.

Un investimento per gli appassionati

Il prezzo della frizione Polini HT for Race è fissato a 328 euro per tutte le versioni disponibili. Sebbene questo costo sia superiore rispetto ad alternative più economiche, riflette l’elevata qualità dei materiali utilizzati e le prestazioni superiori che offre. Gli appassionati di Vespa che desiderano ottimizzare le prestazioni del proprio scooter troveranno in questa frizione un’opzione imperdibile.

Per chi è appassionato di competizioni, la Polini HT for Race rappresenta una scelta strategica. La sua tecnologia avanzata e il design innovativo la rendono ideale per chi partecipa a gare o eventi sportivi, dove ogni dettaglio conta. La frizione non solo migliora la potenza e la reattività, ma contribuisce anche a un’esperienza di guida più entusiasmante e coinvolgente.

Polini è un nome ben noto nel mondo delle due ruote, con una lunga storia che risale agli anni ’40. L’azienda è rinomata per la sua dedizione alla ricerca e allo sviluppo, sempre alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare le prestazioni dei veicoli. La frizione HT for Race è solo l’ultima delle tante innovazioni che Polini ha introdotto nel mercato, confermando il suo impegno a supportare gli appassionati di Vespa e a spingere i limiti delle prestazioni.

In un mondo in cui la personalizzazione e le prestazioni sono sempre più importanti per i motociclisti, la frizione Polini HT for Race si posiziona come un prodotto di punta, capace di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente e appassionata. Con la Vespa PX che continua a essere un simbolo di stile e innovazione, l’introduzione di componenti come la frizione Polini non fa che rafforzare il legame tra la tradizione e l’innovazione nel mondo delle due ruote.