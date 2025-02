Non accadeva da tempo una cosa del genere: gli italiani apprendono la notizia riguardo il nuovo prezzo dei carburanti. Cosa c’è da sapere

Il costo del carburante è un tema centrale per milioni di italiani, il quale influenza non solo i bilanci familiari, ma anche il settore dei trasporti e l’intera economia nazionale. Negli ultimi anni, i prezzi di diesel e benzina in Italia hanno registrato oscillazioni significative, spinte da fattori globali come il costo del petrolio, le tensioni geopolitiche e le politiche di transizione energetica. A tutto ciò si aggiunge l’impatto delle accise e dell’IVA, che rendono il nostro Paese tra quelli con i prezzi più alti d’Europa alla pompa.

Uno snodo cruciale si è verificato con la decisione del governo Meloni, entrato in carica nell’ottobre 2022, di non prorogare il taglio delle accise sui carburanti introdotto dal governo Draghi. Questa misura, che aveva temporaneamente ridotto i prezzi di circa 30 centesimi al litro, è stata eliminata a partire dal gennaio 2023, con la motivazione di dover destinare le risorse a misure di sostegno più mirate.

Di fronte alle critiche per il rialzo dei prezzi, l’esecutivo ha introdotto il cosiddetto “decreto trasparenza”, obbligando i distributori a esporre il prezzo medio nazionale accanto a quello praticato, per contrastare eventuali speculazioni. Inoltre, sono stati rafforzati i controlli dell’Antitrust e della Guardia di Finanza sulle dinamiche di prezzo lungo la filiera.

Prezzi carburanti aggiornati al 10 febbraio 2025

Recentemente, si è osservata una tendenza al ribasso nei prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il costo medio in modalità self-service si attesta a 1,82 euro al litro per la benzina e 1,73 euro al litro per il diesel. Rispetto al 24 gennaio, ciò rappresenta una diminuzione di 0,9 centesimi al litro per la benzina e di 1,3 centesimi al litro per il diesel. Per essere ancora più precisi, ciò che non accadeva da tempo è il secondo ribasso nel giro di due settimane.

Questa flessione è attribuibile principalmente alla riduzione delle quotazioni petrolifere sui mercati internazionali. Inoltre, l’intensificazione dei controlli da parte del Ministero, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha contribuito a contrastare eventuali speculazioni, garantendo una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi.

Nonostante il calo, l’Italia continua a registrare costi dei carburanti tra i più elevati in Europa. Le accise, che rappresentano una componente significativa del prezzo finale, incidono notevolmente sul portafoglio degli automobilisti. Per aiutare i consumatori a individuare le stazioni di servizio più convenienti, il Ministero ha messo a disposizione il portale Osservaprezzi, che consente di monitorare in tempo reale i prezzi su tutto il territorio nazionale.

Gli esperti invitano comunque alla prudenza, sottolineando che le dinamiche del mercato petrolifero e le politiche fiscali possono rapidamente modificare l’attuale scenario. Pertanto, è fondamentale mantenere un costante monitoraggio dell’andamento dei prezzi per valutare la sostenibilità di questa tendenza nel tempo.