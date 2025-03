La QJMotor ha recentemente lanciato la sua ultima creazione, la SRK 125 E, un modello che combina il design italiano con la tecnologia asiatica. Questa moto, pensata per il 2025, si distingue per la sua capacità di affrontare il traffico urbano con stile e praticità. Con un prezzo competitivo di circa 1.390 euro, la SRK 125 E si propone come un compagno ideale per i motociclisti che desiderano muoversi agilmente nelle città affollate.

Design neo-retrò

Uno dei punti di forza della SRK 125 E è senza dubbio il suo design neo-retrò. Ispirato al movimento vintage, il modello presenta linee eleganti e sinuose, arricchite da elementi classici come i fari circolari che richiamano lo stile Old School. Questo mix di modernità e nostalgia non solo cattura l’attenzione, ma offre anche un tocco di classe raro nelle moto urbane. Tra le caratteristiche distintive, spicca l’illuminazione Full-LED, che migliora la visibilità e conferisce un aspetto contemporaneo.

Il display TFT a colori rappresenta un significativo passo avanti rispetto agli strumenti analogici, fornendo informazioni chiare e facilmente leggibili. Questa tecnologia non solo arricchisce l’esperienza di guida, ma rende la moto più accessibile, permettendo ai motociclisti di monitorare facilmente le informazioni essenziali.

Dimensioni e maneggevolezza

La SRK 125 E è progettata per garantire agilità e maneggevolezza, essenziali per affrontare il traffico urbano. Ecco alcune caratteristiche chiave:

Cerchi in lega da 12 e 10 pollici. Peso contenuto di soli 106 kg. Sella a soli 745 mm da terra, ideale per motociclisti di statura ridotta. Passo di 1.300 mm, che promette stabilità anche in condizioni difficili.

Queste caratteristiche rendono la SRK 125 E una scelta perfetta per chi cerca un mezzo pratico e confortevole per la vita quotidiana.

Motorizzazione e prestazioni

Sotto il profilo meccanico, la tecnologia asiatica si fa sentire. La SRK 125 E è equipaggiata con un motore monocilindrico da 124 cc, raffreddato ad aria, capace di erogare 9,4 CV a 7.500 giri/min e una coppia massima di 9,8 Nm a 6.000 giri/min. Queste specifiche permettono alla moto di offrire prestazioni adeguate per l’uso urbano, con una risposta pronta e vivace.

Inoltre, la trasmissione automatica CVT con cinghia dentata semplifica ulteriormente la guida, rendendo la moto ideale anche per motociclisti meno esperti.

Dotazione tecnologica e funzionalità

La SRK 125 E è ben equipaggiata dal punto di vista tecnologico. Tra le sue caratteristiche:

Sistema di frenata ABS a doppio canale per una maggiore sicurezza.

a doppio canale per una maggiore sicurezza. Controllo di trazione (TCS) per stabilità in condizioni di scarsa aderenza.

per stabilità in condizioni di scarsa aderenza. Presa USB per ricaricare dispositivi mobili in movimento.

per ricaricare dispositivi mobili in movimento. Vano portaoggetti da 16,5 litri per riporre oggetti personali.

Queste funzionalità rendono la moto non solo performante, ma anche sicura e pratica per l’uso quotidiano.

In sintesi, la QJMotor SRK 125 E si presenta come una scelta innovativa e stilosa per i motociclisti urbani, combinando il meglio del design italiano e della tecnologia asiatica a un prezzo accessibile. Con queste caratteristiche, è destinata a conquistare non solo il mercato asiatico, ma anche quello europeo, offrendo un’alternativa valida e affascinante per chi cerca un mezzo di trasporto pratico e di qualità.