La nuova Renault 4 E-Tech si presenta come una crossover elettrica che fonde design retro e funzionalità moderne. Con dimensioni di 414 cm in lunghezza, 180 cm in larghezza e 157 cm in altezza, questo modello trae ispirazione dalla storica Renault 4, lanciata nel 1961. La Renault 4 E-Tech non solo celebra la nostalgia, ma offre anche un’innovazione che la rende competitiva nel mercato attuale delle auto elettriche.

praticità e comfort

Uno degli aspetti più apprezzabili della Renault 4 E-Tech è la sua praticità. Il bagagliaio è progettato con una soglia di carico a soli 61 cm da terra, un record per il segmento delle crossover, che facilita l’accesso e il posizionamento di bagagli e attrezzature. Inoltre, il vano di carico è dotato di un’ampia apertura e di uno scomparto richiudibile per riporre cavi di ricarica, mantenendo l’abitacolo ordinato.

Entrando negli interni, il pianale rialzato nella zona posteriore può richiedere un po’ di impegno per accedervi, ma il comfort è notevole. I passeggeri posteriori possono godere di spazio sufficiente per tre persone, grazie a un pavimento piatto che non ostacola i piedi di chi siede al centro.

versioni e prestazioni

La Renault 4 E-Tech è disponibile in due versioni principali: Urban Range e Comfort Range, con tre allestimenti: Evolution, Techno e Iconic. Ecco un riepilogo delle specifiche delle due versioni:

Urban Range (allestimento Evolution) Motore: 120 CV Batteria: 40 kWh Autonomia: 308 km Comfort Range (allestimenti Techno e Iconic) Motore: 150 CV Batteria: 52 kWh Autonomia: 408 km

Per quanto riguarda la ricarica, la Renault 4 E-Tech offre tempi competitivi. Utilizzando una fonte di corrente alternata, il caricabatterie di bordo da 11 kW consente di passare dal 15 all’80% di carica in 3 ore e 13 minuti per la batteria da 52 kWh e in 2 ore e 37 minuti per quella da 40 kWh. Inoltre, le versioni sono dotate di caricabatterie rapidi che riducono il tempo di ricarica a soli 30 minuti per raggiungere l’80%.

prezzi e dotazioni

La Renault 4 E-Tech presenta una gamma di prezzi variabili in base alle versioni e agli allestimenti. Di seguito una tabella riepilogativa dei prezzi di listino:

| Versione | Allestimento | Potenza | Batteria/Autonomia | Ricarica | Prezzo |

|——————|————–|—————-|——————–|————————|————|

| Urban Range | Evolution | 90 kW (120 CV) | 40 kWh / 308 km | AC 11 kW + DC 80 kW | € 29.900 |

| Comfort Range | Evolution | 110 kW (150 CV)| 52 kWh / 408 km | AC 11 kW + DC 100 kW | € 32.900 |

| Comfort Range | Techno | 110 kW (150 CV)| 52 kWh / 399 km | AC 11 kW + DC 100 kW | € 34.900 |

| Comfort Range | Iconic | 110 kW (150 CV)| 52 kWh / 397 km | AC 11 kW + DC 100 kW | € 36.900 |

Le dotazioni di serie migliorano l’esperienza di guida e comfort. La versione base Evolution include caratteristiche come frenata di emergenza attiva, cruise control, ricarica wireless per smartphone, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio posteriori.

Con l’allestimento Techno, gli utenti possono godere di cerchi in lega diamantati e tessuti riciclati, mentre l’allestimento Iconic offre ulteriori comfort come sedili anteriori riscaldabili e assistenza al parcheggio.

La Renault 4 E-Tech si presenta quindi come un’ottima scelta per chi cerca una crossover elettrica versatile e accessibile, combinando praticità, innovazione e un design accattivante. Con le sue varie opzioni, rappresenta un’ottima proposta nel mercato delle auto elettriche.