La Renault 5 Turbo 3E rappresenta un audace connubio tra l’eredità sportiva delle icone automobilistiche degli anni ’80 e le moderne tecnologie elettriche. Dopo aver annunciato il progetto prima di Natale, la casa automobilistica francese ha finalmente svelato al pubblico questo modello che si propone di rivoluzionare la concezione di citycar, trasformandola in una supercar da città. Ma cosa rende la Renault 5 Turbo 3E così speciale?

Dalla utilitaria alla supercar

Il modello si colloca come erede spirituale delle storiche Renault 5 Turbo e Turbo 2, che hanno segnato un’epoca nel panorama automobilistico. Mantenendo la stessa filosofia di base, la Renault 5 Turbo 3E è costruita sulla piattaforma di una comune utilitaria, ma con una sostanziale differenza: è completamente elettrica. Il “3E” nel nome non è casuale; esso rappresenta la continuità della storica famiglia Turbo, con la “E” che indica l’alimentazione elettrica. Questo approccio innovativo consente di combinare le prestazioni spettacolari di una supercar con le dimensioni contenute di una citycar, creando un veicolo unico nel suo genere.

Prestazioni da supercar

Questa vettura è dotata di due motori elettrici, uno per ciascuna ruota posteriore, che generano una potenza impressionante di 540 CV e una coppia straordinaria di 4.800 Nm. Grazie a un peso contenuto di circa 1.450 kg, la Renault 5 Turbo 3E riesce a scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 270 km/h. Questi numeri la posizionano decisamente nel segmento delle supercar, pur mantenendo la praticità di un’auto da città. La batteria da 70 kWh garantisce un’autonomia superiore ai 400 km, rendendola adeguata anche per lunghe percorrenze.

Ricarica rapida e innovativa

Un’altra caratteristica distintiva della Renault 5 Turbo 3E è la sua capacità di ricarica. Grazie a un’architettura da 800 volt, è possibile ricaricare la batteria dall’15% all’80% in soli 15 minuti, accettando potenze fino a 350 kW in corrente continua. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi desidera massimizzare il tempo in pista o durante un viaggio. Inoltre, il posizionamento della batteria sotto il pianale ha permesso di abbassare il baricentro del veicolo, migliorando l’agilità e le prestazioni di guida, specialmente in situazioni di drifting, grazie anche alla funzione “drift assist”.

Design accattivante e aerodinamico

La carrozzeria in carbonio della Renault 5 Turbo 3E non passa inosservata, con linee audaci e dettagli aerodinamici che richiamano le supercar più esclusive. Gli elementi di design, come i paraurti sporgenti e i parafanghi posteriori amplificati, donano un aspetto aggressivo, mentre i fari a LED moderni si integrano perfettamente con l’estetica retro delle auto del passato. Rispetto alla Renault 5 originale, le dimensioni sono aumentate, passando da 392 a 408 cm in lunghezza e da 177 a 203 cm in larghezza. Il parabrezza è stato arretrato, e il passo è stato esteso a 257 cm, conferendo alla vettura una stabilità maggiore.

La Renault 5 Turbo 3E sarà prodotta in un numero limitato di 1.980 esemplari, un chiaro omaggio all’anno di lancio della celebre Renault 5 Turbo. Le consegne delle prime unità sono previste per il primo semestre del 2027. Ogni vettura sarà altamente personalizzabile, con opzioni di colori che richiamano le tinte storiche, come il Rosso Granata, e livree ispirate a eventi iconici come il “Tour de Corse 1982”, caratterizzata da un mix di colori giallo, bianco e nero. Le prenotazioni per questo modello esclusivo saranno aperte nelle prossime settimane, generando grande attesa tra gli appassionati e i collezionisti.

La Renault 5 Turbo 3E non è solo una vettura elettrica; è una celebrazione di un’eredità automobilistica che si rinnova per affrontare le sfide del futuro. Con il suo mix di prestazioni, design audace e tecnologia all’avanguardia, questo modello promette di essere un punto di riferimento nel panorama delle supercar elettriche.