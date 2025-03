La Renault Espace, uno dei modelli più iconici della casa automobilistica francese, si appresta a un restyling significativo a soli due anni dal suo lancio. Questa sesta generazione di SUV, nota per la sua versatilità e spazio, presenta un rinnovamento che non passa inosservato, grazie a un design aggiornato e a tecnologie all’avanguardia che promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza di guida.

Un design rinnovato

Il restyling della Renault Espace porta con sé modifiche estetiche evidenti. Il nuovo linguaggio stilistico di Renault è ben visibile, con oltre un terzo della carrozzeria completamente rivisitato. Tra le novità più significative troviamo:

Un frontale ridisegnato Un cofano aggiornato Un portellone posteriore rinnovato Nuovi gruppi ottici

Le luci diurne a LED, caratterizzate da una forma a mezzo diamante, richiamano altri modelli recenti della casa, come la Clio. Sul retro, le luci posteriori, che da spente sembrano cubetti di ghiaccio, richiamano il design della Renault Rafale, conferendo un aspetto futuristico e distintivo alla vettura. Inoltre, debutta il nuovo colore Baltic Blue Grey, una tonalità elegante che arricchisce le opzioni di personalizzazione della carrozzeria.

Tecnologia innovativa per un’esperienza di guida unica

Uno degli aspetti più innovativi del restyling della Espace è rappresentato dal tetto in vetro opacizzante Solarbay. Questo tetto offre una superficie totale di quasi 2 metri quadrati e consente un controllo della trasparenza attraverso un interruttore al soffitto o comandi vocali tramite l’assistente Google. Gli utenti possono scegliere tra quattro diverse impostazioni:

Completamente trasparente Completamente opaco Anteriore trasparente e posteriore opaco Viceversa

Questa caratteristica non solo migliora l’estetica dell’abitacolo, ma contribuisce anche a creare un ambiente più confortevole per i passeggeri.

Inoltre, la nuova Espace si distingue per la sua capacità di riconoscere il conducente. Grazie a una telecamera posizionata nel montante anteriore, il veicolo è in grado di identificare chi si trova alla guida e di impostare il profilo di guida personalizzato. L’aggiornamento del modello include anche miglioramenti significativi nell’isolamento acustico, resi possibili da vetri laminati e guarnizioni più efficienti.

Spazio e funzionalità inalterati

Nonostante le novità stilistiche e tecnologiche, la Renault Espace mantiene le sue caratteristiche fondamentali. L’abitacolo offre ancora un ampio spazio per ospitare fino a sette passeggeri, rendendola una scelta ideale per famiglie e per chi necessita di un veicolo versatile. Il sistema OpenR, con il suo doppio schermo da 24 pollici, continua a offrire un’interfaccia intuitiva e interattiva, mentre l’head-up display opzionale da 9,3 pollici fornisce informazioni cruciali direttamente nel campo visivo del conducente.

Per quanto riguarda il motore, la Espace rinnovata continua a offrire il potente motore full hybrid da 200 CV. Questo sistema ibrido combina un motore turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri da 130 CV con due motori elettrici, garantendo un’alimentazione efficiente e prestazioni elevate. La batteria da 2 kWh alimenta il motore principale da 70 CV, mentre il generatore di avviamento ad alta tensione (HSG) gestisce l’avviamento del motore a benzina e i cambi di marcia in modo fluido.

Grazie a un nuovo software, i cambi di marcia sono stati ulteriormente ottimizzati, promettendo un’esperienza di guida più fluida e reattiva, specialmente durante le accelerazioni. Questo rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia ibrida, rendendo la Espace una delle scelte più interessanti nel segmento dei SUV.

Sistemi di assistenza alla guida avanzati

Con 32 sistemi di assistenza alla guida attivi a bordo, la nuova Renault Espace offre una vasta gamma di tecnologie pensate per garantire un viaggio sicuro e confortevole. Tra queste, un pulsante situato a sinistra del volante permette ai conducenti di attivare le impostazioni preferite per cinque ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) contemporaneamente. Questa funzionalità consente di personalizzare l’esperienza di guida, attivando specifiche funzioni e livelli di assistenza secondo le preferenze del conducente.

La combinazione di design rinnovato, tecnologie innovative e sistemi di assistenza all’avanguardia rende la Renault Espace un modello ancora più competitivo nel suo segmento. Con il restyling, Renault dimostra di essere attenta alle esigenze dei propri clienti, offrendo una vettura che non solo si distingue per il suo aspetto, ma anche per la sua funzionalità e comfort.