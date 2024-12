Il telefono cellulare può essere utilizzato mentre si guida, ecco il trucco che in pochi conoscono e che è a prova di legge.

Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore a partire dal mese di dicembre 2024, è diventato ancora più rigido per alcune norme come quella che regola l’utilizzo del telefono e altre piattaforme digitali in auto. L’obiettivo è chiaramente quello di ridurre drasticamente e notevolmente le distrazioni al volante.

Le modifiche puntano principalmente a un inasprimento evidente delle sanzioni per chi trasgredisce in tal senso. E infatti, non a caso, per chi viene trovato con il telefono alla guida è pronta una multa che può variare dai 250 ai 1.697 euro, oltre alla sospensione della patente che può variare dai 15 giorni ai 2 mesi.

In caso di recidiva entro due anni, la multa può arrivare fino a 2.588 €; la sospensione, invece, fino a 3 mesi (con tanto di decurtazione di 10 punti sulla patente). A quanto pare, comunque, un modo legale per usare il telefono in macchina ci sarebbe: scopriamo quale.