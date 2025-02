Royal Alloy, un marchio britannico che si distingue per la sua passione per il design e la qualità, ha recentemente lanciato due nuovi modelli di scooter: il GP 350 e il TG 350. Questi sidecar uniscono il fascino retrò degli scooter italiani con l’autenticità britannica, presentandosi come una valida alternativa ai modelli più celebri, come la Vespa GTS 310. Con un mix di stile classico e innovazione, Royal Alloy si prepara a conquistare il cuore degli appassionati.

Potenza e accessibilità

Entrambi i modelli sono dotati di un motore potente da 28 cavalli, rendendoli ideali per chi possiede una patente A2. Questo aspetto rende i nuovi sidecar di Royal Alloy accessibili a un’ampia gamma di guidatori. L’accoppiamento con il sidecar non solo conferisce un look vintage, ma offre anche una praticità apprezzata nella vita quotidiana. La tradizione britannica dei sidecar rende il GP 350 e il TG 350 un richiamo nostalgico per molti.

Design e tecnologia

Il design dei modelli Royal Alloy è caratterizzato da dettagli che richiamano il meglio del made in Italy. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Telaio con bracci oscillanti anteriori e posteriori per garantire stabilità e comfort. Sospensione dotata di due molle regolabili e un ammortizzatore dedicato al sidecar, per una guida morbida anche su strade sconnesse. Freni a disco su tutte le ruote e un sistema di frenata combinata, che assicurano un controllo ottimale.

Dal punto di vista tecnologico, Royal Alloy ha investito in innovazione. Il quadro strumenti digitale LCD fornisce tutte le informazioni necessarie, mentre l’illuminazione full LED garantisce visibilità e sicurezza. Questi dettagli non solo migliorano l’esperienza di guida, ma dimostrano anche l’intenzione del marchio di rimanere al passo con i tempi, senza sacrificare il design tradizionale.

Prezzo e personalizzazione

Il prezzo competitivo dei modelli GP 350 e TG 350 si posiziona sotto quello della Vespa GTS 310, rendendo questi sidecar un’opzione interessante per chi cerca un’alternativa premium e originale. I consumatori moderni, sempre più attenti al rapporto qualità-prezzo, troveranno in questi modelli una proposta allettante.

Inoltre, la personalizzazione è un aspetto fondamentale per molti motociclisti. I nuovi sidecar sono disponibili in tre combinazioni cromatiche:

Bianco puro Marrone/bianco Giallo

Questa varietà consente ai clienti di esprimere la propria personalità attraverso il veicolo, mantenendo un’estetica che fonde elementi tradizionali con un tocco contemporaneo.

In conclusione, il Royal Alloy GP 350 e il TG 350 non sono solo scooter, ma veri e propri pezzi da collezione per gli appassionati di motori e design. Con la loro potenza, il loro stile distintivo e la loro accessibilità, hanno tutte le carte in regola per sfidare direttamente modelli iconici come la Vespa, portando un vento di novità nel panorama degli scooter. La sfida è aperta e il mercato è pronto ad accogliere questi nuovi protagonisti del mondo a due ruote.