Schumacher, la rivelazione sconvolge: cosa è successo

Una nuova sconvolgente rivelazione su Michael Schumacher sta tenendo banco nelle ultime ore facendo il giro del mondo. Chi è stato a rilasciare un’intervista molto particolare sul suo conto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Michael Schumacher è stato uno dei piloti più forti della storia della Formula 1. Insieme a Lewis Hamilton, infatti, detiene il record (ben 7) di titoli mondiali piloti vinti. Dopo i due successi con la Benetton nel 1994 e nel 1995, il nome di Schumi si è legato indissolubilmente con quello della Ferrari. Con la rossa ha scritto pagine memorabili di storia della Formula 1.

A bordo della monoposta del Cavallino Rampante è stato capace di sbaragliare la concorrenza agli inizi del nuovo millennio, vincendo la bellezza di cinque titoli mondiali consecutivi di Formula 1 fra il 2000 e il 2004.

Dopo aver chiuso definitivamente la sua esperienza in Formula 1 nel 2012, la vita di Michael Schumacher è stata segnata da una vera e propria tragedia. Sulle Alpi francesi di Méribel, infatti, il tedesco è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente sugli sci nel dicembre del 2013. Dopo essere andato in coma e aver superato con successo due operazioni neurochirurgiche, da oltre dieci anni si sa pochissimo sulle condizioni di salute dell’ex pilota. La famiglia ha, infatti, mantenuto un riserbo assoluto su di lui.

Ma quale incredibile rivelazione sul conto di Schumacher è stata fatta di recente? Tutti i vari dettagli su questo argomento che sta facendo il giro del mondo.

Michael Schumacher, la rivelazione sul suo passato

L’ex manager di Michael Schumacher Willi Weber è tornato a parlare sul conto del suo vecchio assistito, rivelando alcuni particolari molto interessanti su di lui. Raggiunto e ascoltato da ‘f1-insider‘, Weber ha effettuato un confronto molto specifico in merito alla forza di Schumacher e a quella di Max Verstappen.

Lo stile di guida e il carattere altamente competitivo di Max Verstappen sono tratti specifici che lo possono tranquillamente mettere in paragone con Schumacher. Questo è il parere di Willi Weber.

Ecco le sue parole in merito: “Entrambi si sono sacrificati al 100% per il loro successo, dedicandosi totalmente alla Formula 1. Non sono tipi glamour che vivono per lo spettacolo. Erano e sono atleti, non star di Hollywood. I loro successi sono sempre al servizio dello sport“.

Infine, ha ammesso alcune differenze fra i due: “Max è un pilota più istintivo, che decide con il cuore e quasi sempre ha ragione. Michael faceva tutto in modo ponderato, ogni manovra era calcolata“.