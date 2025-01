La storica Citroën 2CV, simbolo della mobilità francese, potrebbe tornare in una nuova veste come utilitaria elettrica. Questo progetto ambizioso mira a ricreare le caratteristiche di economicità e semplicità che hanno reso celebre la 2CV, lanciata nel 1948 e che ha motorizzato milioni di francesi nel dopoguerra. L’idea di un modello elettrico si inserisce perfettamente nella transizione ecologica in corso e nella crescente domanda di veicoli a basse emissioni.

Innovazioni e sicurezza stradale

In un contesto di innovazione, l’obbligo di dotare i veicoli di un dispositivo che impedisce l’avvio dell’auto in caso di sospensione della patente per alcol rimane attualmente solo una proposta teorica. Infatti, manca ancora il decreto attuativo del Ministero dei Trasporti, il quale dovrebbe definire le modalità di implementazione di questa misura di sicurezza stradale. Questo dispositivo è stato pensato per ridurre gli incidenti provocati da conducenti sotto l’influenza di alcol, ma la sua attuazione concreta sembra essere in stallo.

Trend di immatricolazioni nel 2023

Nel panorama automobilistico europeo, dicembre 2023 ha visto l’immatricolazione di 910.505 vetture, segnando una crescita del 5,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Per l’intero anno 2024, si prevede un totale di 10.632.381 immatricolazioni, con una lieve crescita dello 0,8% rispetto al 2023. Questo trend potrebbe essere un segnale positivo per il settore, che sta cercando di recuperare il terreno perso durante la pandemia.

Ferrari e sicurezza stradale

La Ferrari continua a far parlare di sé non solo per le sue prestazioni in pista, ma anche per le sue supercar da sogno. Recentemente, una delle sue vetture è stata coinvolta in un incidente che ha causato danni significativi al paraurti posteriore. La vettura, di proprietà di un pilota inglese, non era alla guida al momento dell’incidente, sollevando interrogativi sulle condizioni in cui si trovava il veicolo. Questo evento ha riacceso i riflettori sull’importanza della sicurezza stradale, anche per veicoli di lusso.

Inoltre, Ferrari continua a investire nella ricerca e sviluppo. Una delle sue creazioni più recenti è stata ispirata dall’esperienza accumulata nei rally con la leggendaria Lancia Delta S4 Gruppo B. Questa nuova vettura ha inaugurato una categoria di pneumatici ad altissime prestazioni, consolidando ulteriormente la reputazione di Ferrari come marchio di eccellenza nel mondo delle corse.

Noleggio a lungo termine e utilitarie

In Italia, il noleggio a lungo termine ha chiuso l’anno con un netto rallentamento. Questo calo è attribuibile principalmente al confronto con un 2023 da record e alle recenti modifiche al regime fiscale dei fringe benefit, che hanno reso meno vantaggiosa questa opzione per molte aziende. Questo cambiamento potrebbe influenzare le scelte di mobilità di molte famiglie e professionisti, spingendoli verso soluzioni più economiche o alternative.

Nel settore delle utilitarie, un interessante confronto è stato effettuato tra modelli di successo come la Honda Jazz, la MG 3, la Renault Clio e la Toyota Yaris. Queste vetture full hybrid sono state messe alla prova in un videotest dal nostro centro prove, fornendo rilevamenti dettagliati sui consumi e sulle prestazioni. Con l’aumento della consapevolezza ecologica, la domanda di auto ibride è in crescita, e questi modelli rappresentano un’opzione interessante per chi cerca efficienza e rispetto per l’ambiente.

In un contesto di continua evoluzione, Stellantis ha lanciato una piattaforma per risarcire i clienti che hanno riscontrato problemi derivanti da difetti del motore 3 cilindri PureTech. Attualmente, questa iniziativa è attiva in Spagna e Francia, con l’obiettivo di ristabilire la fiducia dei consumatori in un momento in cui la qualità e l’affidabilità dei veicoli sono diventate priorità assolute per i costruttori.