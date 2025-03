La MotoGP si prepara a tornare in Argentina per il secondo appuntamento della stagione 2025, un evento atteso da milioni di appassionati di motociclismo. Dopo l’emozionante apertura in Thailandia, il Gran Premio d’Argentina si svolgerà dal 14 al 16 marzo presso il famoso circuito di Termas de Río Hondo. Questo tracciato, noto per le sue caratteristiche tecniche e le emozionanti gare, promette un weekend ricco di adrenalina e sorprese per piloti e fan.

La copertura televisiva per i tifosi italiani sarà garantita da Sky Sport MotoGP e TV8, offrendo diverse opzioni per non perdere nemmeno un momento dell’azione in pista. Di seguito, vi presentiamo il programma dettagliato del weekend di gara, con gli orari delle sessioni e le informazioni su dove seguirle in diretta e in differita.

Programma del weekend: sessioni e orari

Il weekend di gara seguirà il formato tradizionale della MotoGP, che include prove libere, qualifiche, una Sprint Race e le gare principali delle tre classi: Moto3, Moto2 e MotoGP. Ecco gli orari delle sessioni, tutti espressi in ora italiana:

Venerdì 14 marzo:

1. Prove Libere 1:

– Moto3: 13:00 – 13:35

– Moto2: 13:50 – 14:30

– MotoGP: 14:45 – 15:30

2. Prove Libere 2:

– Moto3: 17:15 – 17:50

– Moto2: 18:05 – 18:45

– MotoGP: 19:00 – 20:00

Sabato 15 marzo:

1. Prove Libere 3:

– Moto3: 12:40 – 13:10

– Moto2: 13:25 – 13:55

– MotoGP: 14:10 – 14:40

2. Qualifiche MotoGP:

– Q1: 14:50 – 15:05

– Q2: 15:15 – 15:30

3. Qualifiche Moto3:

– Q1: 16:50 – 17:05

– Q2: 17:15 – 17:30

4. Qualifiche Moto2:

– Q1: 17:45 – 18:00

– Q2: 18:10 – 18:25

5. Sprint Race MotoGP:

– 19:00 (12 giri)

Domenica 16 marzo:

1. Warm-Up MotoGP:

– 13:40 – 13:50

2. Gare:

– Moto3: 16:00 (18 giri)

– Moto2: 17:15 (21 giri)

– MotoGP: 19:00 (25 giri)

Copertura televisiva: dove seguire il GP

Per gli appassionati italiani, la MotoGP offre diverse opzioni per seguire l’intero weekend di gara. Ecco come:

Sky Sport MotoGP (Canale 208): Trasmetterà in diretta tutte le sessioni, dalle prove libere alle gare delle tre classi, garantendo una copertura completa per gli abbonati.

TV8 (Canale 8 del digitale terrestre): Offrirà in chiaro le seguenti dirette:

Sabato 15 marzo: Diretta delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP, oltre alla Sprint Race della MotoGP.

Domenica 16 marzo: Differita delle gare: Moto3: 18:35 Moto2: 19:50 MotoGP: 21:35



Streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire l’evento in streaming su Sky Go, mentre NOW offrirà la possibilità di vedere le sessioni in diretta per chi possiede il pass sport. Inoltre, il sito di TV8 metterà a disposizione la diretta delle qualifiche e della Sprint Race, insieme alle differite delle gare domenicali, rendendo accessibile il tutto anche per chi non ha la possibilità di seguire la programmazione in TV.

MotoGP 2025 Argentina: il circuito di Termas de Río Hondo

Il circuito di Termas de Río Hondo è un tracciato molto apprezzato dai piloti e dagli appassionati. Inaugurato nel 2008, ha subito numerosi miglioramenti e oggi è considerato uno dei migliori impianti del calendario MotoGP. Di seguito alcune caratteristiche tecniche del circuito:

Lunghezza: 4,8 km

4,8 km Curve: 14 (5 a sinistra, 9 a destra)

14 (5 a sinistra, 9 a destra) Larghezza: 16 metri

16 metri Rettilineo più lungo: 1.076 metri

Queste specifiche rendono il tracciato estremamente tecnico e impegnativo, offrendo numerose opportunità di sorpasso e garantendo spettacolo ad ogni gara. Durante gli anni, il GP d’Argentina ha visto anche la partecipazione di grandi nomi del motociclismo, contribuendo a creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

Dopo la doppia vittoria di Marc Márquez nel GP inaugurale in Thailandia, l’attenzione è ora focalizzata su di lui e sul suo team, il Ducati Lenovo. La pressione è alta e i piloti sono pronti a dare il massimo per conquistare punti preziosi in campionato. La rivalità tra i piloti, unita alla passione dei tifosi argentini, promette di rendere questo GP un evento memorabile. Gli occhi saranno puntati non solo sui favoriti, ma anche sui giovani talenti, pronti a dimostrare il loro valore in un contesto così prestigioso.

La MotoGP 2025 sta quindi per regalare emozioni indimenticabili e il GP d’Argentina si preannuncia come uno dei momenti clou della stagione.