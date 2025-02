Il nuovo numero di alVolante è finalmente disponibile in edicola e offre un’ampia gamma di articoli e prove su strada che soddisferanno gli appassionati delle quattro ruote. Tra i punti salienti di questo numero, spicca la nuova Fiat Grande Panda, un’auto attesa da molti e che si propone come un punto di riferimento nel segmento delle utilitarie. Questo modello si distingue per le sue dimensioni compatte e la versatilità, rendendolo perfetto per l’uso urbano, senza compromettere il comfort e la funzionalità.

Motorizzazioni e Accessori della Grande Panda

Nel servizio dedicato alla Grande Panda, viene analizzata l’offerta di motorizzazioni, che include sia versioni a benzina che ibride, rispondendo così alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente. Inoltre, l’articolo esplora i vari accessori disponibili, che possono arricchire l’esperienza di guida. Tra le rivali dirette della Grande Panda, si trovano utilitarie e crossover della stessa fascia di prezzo e dimensioni, offrendo un confronto utile per gli acquirenti indecisi.

Prove su Strada di Modelli Recenti

Oltre alla Grande Panda, alVolante offre ai lettori la possibilità di scoprire i più recenti modelli di BMW. Tra i primi contatti figurano:

BMW X3 con motore 2.0 diesel BMW M135 xDrive, una sportiva a benzina da 300 CV Mercedes G 63 AMG, un fuoristrada iconico con motore V8 biturbo da 585 CV Opel e-Frontera, un’alternativa pratica e non costosa Audi S6 Avant e-tron, una wagon di lusso che combina prestazioni elevate e sostenibilità

Inoltre, il test completo della nuova Lancia Ypsilon nella versione 1.2 mild hybrid mette in luce prestazioni e consumi, evidenziando la sua ricca dotazione e il prezzo competitivo. Anche la Dacia Spring, riconosciuta come l’elettrica più economica sul mercato, viene esaminata per il suo rapporto qualità-prezzo.

Sicurezza e Innovazioni nel Settore

Un aspetto fondamentale per gli automobilisti è la sicurezza. Pertanto, alVolante presenta i risultati degli ultimi test Euro NCAP, con un focus particolare sulle auto asiatiche, in particolare sui marchi cinesi che stanno guadagnando terreno nel mercato italiano. L’articolo esplora anche la storia di questi marchi e il loro impatto nel panorama automobilistico europeo.

Per gli appassionati di supercar, l’Aston Martin Valhalla è l’auto da sogno di questo mese, un ibrido straordinario con una potenza incredibile di 1.078 CV. Inoltre, la rubrica Classiche&Moderne dedica spazio alla prima Audi S3, un’auto che ha lasciato il segno nel suo segmento.

Questo numero di alVolante affronta anche il tema delle assicurazioni, analizzando le polizze più utili, come quelle per i cristalli e le polizze kasko, per guidare i lettori verso scelte consapevoli. Non mancano i richiami di sicurezza riguardanti marchi significativi come BMW, Dacia, Jaguar e Renault.

Infine, il cuore della rivista è rappresentato dal listino aggiornato, che conta oltre 5.500 modelli nuovi, corredato di foto, descrizioni e optional. Chiudono il numero le quotazioni dell’usato, con oltre 2.000 voci fornite da Eurotax, un utile strumento per chi cerca di acquistare un’auto di seconda mano con la certezza di fare un buon affare. Con un mix così ricco di contenuti, il nuovo numero di alVolante si conferma un must per tutti gli appassionati di automobili.