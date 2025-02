La nuova Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 rappresenta un traguardo significativo per gli appassionati di moto da turismo. Con un perfetto equilibrio tra potenza, comfort e tecnologia, questo modello non solo soddisfa le aspettative, ma le supera, offrendo un’esperienza di guida senza pari. La storica Casa di Milwaukee ha progettato un veicolo che ridefinisce gli standard del segmento touring, rendendolo ideale per chi cerca avventure su due ruote.

Un design innovativo e funzionale

Il design della Street Glide Ultra 2025 è un mix di eleganza e funzionalità. Le carenature inferiori sono state riprogettate per essere più compatte e ampie, garantendo:

Maggiore aerodinamicità Aumento della capacità di carico Nuove prese d’aria integrate per un flusso d’aria ottimale

Il classico batwing fairing è stato aggiornato con un parabrezza rialzato di quattro pollici e spoiler regolabili, offrendo una protezione aerodinamica senza precedenti. Questo miglioramento si traduce in un’esperienza di guida più confortevole, specialmente durante i lunghi viaggi. Inoltre, la nuova sella è stata progettata per garantire il massimo comfort sia per il pilota che per il passeggero.

Capacità di carico e praticità

Uno dei punti di forza della Street Glide Ultra 2025 è la sua capacità di carico. Con un aumento del 4% rispetto al modello precedente, la moto raggiunge una capacità totale di 138,8 litri grazie al Tour-Pak King e ai bauli laterali. Questa caratteristica la rende ideale per i motociclisti che amano viaggiare, permettendo di portare con sé tutto il necessario per lunghe avventure. Ogni dettaglio è stato pensato per massimizzare la praticità, rendendo la Street Glide Ultra una vera compagna di viaggio.

Potenza e prestazioni

Il cuore pulsante di questa straordinaria moto è il motore Milwaukee-Eight 117, un V-twin da 1.923 cc che eroga 105 cavalli di potenza e una coppia di 130 lb-ft. Questo motore assicura prestazioni eccezionali, sia in città che su strade più impegnative. La trasmissione a sei rapporti con finale a cinghia offre una guida fluida e reattiva, consentendo ai motociclisti di affrontare qualsiasi condizione di guida con facilità e sicurezza.

Tecnologia all’avanguardia

La Street Glide Ultra 2025 non è solo potente, ma anche incredibilmente tecnologica. Dotata di quattro modalità di guida, consente di adattare la risposta del motore e la frenata alle diverse condizioni stradali. I sistemi di sicurezza avanzati, sensibili all’inclinazione, offrono un ulteriore livello di protezione. Il display TFT da 12,3 pollici con sistema operativo Skyline OS offre visibilità eccezionale e la possibilità di personalizzare le informazioni mostrate, come la navigazione e la musica. Inoltre, l’impianto audio da 200 watt con due altoparlanti garantisce un’esperienza sonora di alta qualità.

In sintesi, la Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 si presenta come un modello all’avanguardia nel mondo delle moto turistiche, combinando potenza, comfort e tecnologia in un pacchetto irresistibile. Con il suo design elegante e funzionale, la capacità di carico aumentata e la potenza del motore Milwaukee-Eight, questa moto è pronta a conquistare il cuore di molti motociclisti, offrendo la libertà della strada in ogni viaggio.