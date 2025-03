Nissan sta intraprendendo un percorso significativo verso l’elettrificazione, rinnovando la propria offerta di veicoli in Europa. Dopo un periodo di incertezze legate a possibili fusioni e ristrutturazioni, la casa automobilistica giapponese ha confermato che la Micra, uno dei suoi modelli storici, tornerà sul mercato in una versione completamente nuova e, soprattutto, elettrica. Questo rilancio non è solo una mossa strategica, ma rappresenta anche un passo importante verso la transizione verso una mobilità più sostenibile.

Il ritorno della Micra

La nuova Nissan Micra sarà progettata a Londra e costruita in Francia, presso lo stabilimento dove viene assemblata anche la Renault 5 E-Tech. Questo modello è stato descritto da Nissan come audace, pratico e perfettamente in linea con le esigenze della nuova era elettrica. La Micra offrirà due opzioni di batteria, da 40 e 52 kWh, con un’autonomia che supera i 400 chilometri. Questo è un aspetto cruciale per attrarre un pubblico sempre più attento all’efficienza energetica e ai costi operativi dei veicoli.

L’arrivo della nuova Micra è previsto entro la fine dell’anno, e si prevede che possa rappresentare una svolta significativa per Nissan, specialmente in un mercato europeo dove la domanda di veicoli elettrici è in costante aumento. La Micra, nota per le sue dimensioni compatte e la sua versatilità, si posiziona come una soluzione ideale per gli spostamenti urbani.

La rivoluzione della Leaf

Non meno interessante è il lancio della terza generazione della Nissan Leaf, previsto per il 2025. Questo modello, che ha già guadagnato una solida reputazione nel segmento delle auto elettriche, subirà un cambiamento radicale: da berlina a due volumi a crossover, con linee più aerodinamiche che ne miglioreranno l’efficienza. La Leaf sarà realizzata sulla piattaforma modulare CMF-EV, la stessa utilizzata per la SUV Ariya e per la Renault Mégane E-Tech, anch’essa recentemente trasformata in crossover.

La produzione della nuova Leaf avverrà nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, come parte del progetto EV36Zero. Questo ambizioso programma mira a integrare completamente la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energia rinnovabile, contribuendo all’obiettivo di Nissan di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. La Leaf, quindi, non sarà solo un’auto elettrica, ma un simbolo di un approccio più sostenibile alla mobilità.

L’innovazione dell’e-Power sulla Qashqai

Oltre ai modelli Micra e Leaf, Nissan sta preparando il terreno per il lancio della nuova generazione della tecnologia e-Power, che si è già affermata nel 2022 come una soluzione ibrida interessante. Questa tecnologia prevede che il motore elettrico muova le ruote, mentre un motore termico funge da generatore di energia, offrendo un’esperienza di guida silenziosa e reattiva. In Europa, circa 250.000 clienti hanno già scelto l’e-Power, di cui 28.000 solo in Italia, segno di un crescente interesse per questa tipologia di propulsione.

La nuova generazione della tecnologia e-Power sarà lanciata nel 2025 sulla Qashqai, un modello che ha già riscosso un buon successo commerciale. Con la promozione di questa tecnologia, Nissan sta cercando di attrarre un pubblico in transizione, che desidera un’alternativa all’ibrido tradizionale ma non è ancora pronta a passare completamente all’elettrico.

La Juke del 2026: un’ulteriore evoluzione

Infine, la Nissan Juke, un altro modello iconico della casa giapponese, subirà un restyling significativo, con il lancio previsto per il 2026. La terza generazione della Juke diventerà anch’essa elettrica e verrà prodotta sulla stessa piattaforma della Micra e della Renault 5 E-Tech. Questo modello rappresenterà un “gemello” della Renault 4 E-Tech, contribuendo a una gamma di veicoli più ampia e diversificata.

Il design della nuova Juke è stato anticipato attraverso alcuni rendering, che mostrano un’evoluzione stilistica rispetto al modello attuale, mantenendo però quel carattere distintivo che ha reso la Juke un successo tra i giovani automobilisti. Con questa mossa, Nissan sta cercando di rafforzare la propria presenza nel segmento dei crossover, che continua a crescere in popolarità.

In sintesi, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per Nissan in Europa, con il ritorno della Micra e della Leaf, l’innovazione della tecnologia e-Power sulla Qashqai e la nuova Juke. La casa giapponese sta dimostrando un impegno chiaro verso l’elettrificazione e la sostenibilità, rispondendo così alle sfide del mercato automobilistico moderno. Gli automobilisti europei possono quindi aspettarsi una nuova era di veicoli Nissan, progettati per soddisfare le esigenze della mobilità contemporanea.