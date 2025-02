La Smart #5 rappresenta una vera e propria rivoluzione per il marchio, essendo il primo modello SUV della casa automobilistica che, dal 2019, è il frutto di una joint-venture tra la cinese Geely e la tedesca Mercedes. Con una lunghezza di 470 cm, la Smart #5 è significativamente più grande dell’iconica Fortwo, che misura ben due metri in meno. Questo nuovo modello, atteso nelle concessionarie a partire da giugno 2025 con un prezzo base di circa 55.000 euro, si preannuncia come un’opzione intrigante nel panorama delle SUV elettriche.

Design e dimensioni

L’aspetto esteriore della Smart #5 è caratterizzato da forme squadrate ma con contorni arrotondati, che conferiscono un’aria moderna e al tempo stesso robusta. Con una larghezza di 192 cm e un’altezza di 171 cm, si presenta con dimensioni generose, ideali per chi cerca spazio e comfort. Le maniglie a scomparsa aggiungono un ulteriore tocco di eleganza e modernità al design, mentre i fari originali, collegati da quattro segmenti luminosi, creano un frontale distintivo. Anche la parte posteriore segue questo tema, con fanali che richiamano il design anteriore.

Un aspetto interessante è l’omaggio che la Smart #5 fa al mondo delle fuoristrada. Le fiancate muscolose e la presenza di un grande portapacchi sul tetto, accessibile tramite una scaletta collocata all’altezza del montante posteriore, suggeriscono che la Smart #5 non è solo un SUV urbano, ma è pronta a gestire anche avventure più impegnative.

Spazio interno e comfort

Entrando nell’abitacolo, la prima impressione è quella di ampio spazio. I passeggeri possono godere di una generosa distanza per le gambe e un buon margine di spazio sopra la testa. Tuttavia, la larghezza dell’abitacolo può risultare un po’ limitata per tre persone sedute sul sedile posteriore, che potrebbero sentirsi un po’ stretti durante viaggi prolungati. La plancia è ben costruita e ospita tre schermi:

Un cruscotto digitale da 10,3 pollici. Due display touch da 13 pollici: uno dedicato al sistema di infotainment centrale e l’altro riservato al passeggero anteriore, offrendo così un’esperienza più interattiva.

Il bagagliaio è uno dei punti forti della Smart #5, con una capacità di 630 litri, che può aumentare fino a 1.530 litri reclinando il divano e riempiendo fino al soffitto. L’accesso al bagagliaio è facilitato da un ampio portellone motorizzato, anche se la soglia di carico alta, a 76 cm da terra, potrebbe risultare scomoda per alcune persone. Inoltre, la presenza di un vano anteriore da 72 litri è un’aggiunta pratica, perfetta per riporre i cavi di ricarica o altri oggetti di uso quotidiano.

Prestazioni e motorizzazione

Per quanto riguarda le prestazioni, la Smart #5 si distingue con un motore da 363 CV nella versione a trazione posteriore, montato posteriormente. Questo offre un’esperienza di guida dinamica e reattiva. Inoltre, si prevede anche una variante bimotore 4×4, che dovrebbe raggiungere una potenza combinata di quasi 590 CV, rendendo la Smart #5 un’opzione intrigante anche per chi cerca performance elevate in un SUV.

Autonomia e ricarica

Un altro aspetto fondamentale della Smart #5 è la sua batteria, che nella versione prevista per il mercato italiano sarà da 100 kWh, promettendo un’autonomia reale di circa 400 km. Questo valore potrebbe risultare particolarmente interessante per chi utilizza l’auto per percorsi quotidiani e viaggi più lunghi. La potenza massima di ricarica è impressionante, con la capacità di arrivare fino a 420 kW, facilitando così ricariche rapide durante i viaggi. Durante i primi test, è stato possibile superare i 280 kW utilizzando una colonnina da 300 kW, suggerendo che la Smart #5 è progettata per una ricarica efficiente e veloce.

In sintesi, la Smart #5 si presenta come un SUV elettrico di medie dimensioni ben progettato, con un design accattivante, un abitacolo spazioso e caratteristiche tecniche promettenti. Con l’arrivo previsto nel 2025, molti appassionati di automobili e potenziali acquirenti attendono con interesse di poterla provare su strada e scoprire tutte le sue potenzialità.