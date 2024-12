Gli studi dimostrano che purtroppo la vecchia benzina è davvero nociva. Molte persone si sono ammalate a causa del carburante famosissimo.

La benzina, ancora oggi, è uno dei carburanti più utilizzati in assoluto. Anzi, nonostante l’avvento dell’elettrico è probabilmente ancora oggi l’alimentazione preferita da milioni (se non miliardi) di automobilisti. Anche la benzina, però, ha avuto i suoi cambiamenti. Una volta, infatti, era decisamente diversa rispetto a come figura adesso.

Se ci fate caso, in effetti, spesso accanto alla dicitura classica del carburante di riferimento viene scritto ‘senza piombo’. In passato però il piombo c’era eccome, e secondo una recente ricerca avrebbe fatto non pochi danni dal punto di vista della salute mentale di moltissime persone nel mondo.

Ci riferiamo in particolar modo a una ricerca condotta dalla Duke University della Florida. Quanto emerso è davvero qualcosa di amaro, per non aggiungere altri termini molto più coloriti: scopriamo di cosa si tratta nello specifico.

Benzina tossica a causa del piombo: i dettagli della ricerca

Una ricerca motlo recente, condotta dalla Duke University della Florida, ha dimostrato che i danni causati dal piombo nel carburante hanno portato a importanti danni psicologici a milioni di persone nel corso degli anni. Molti cittadini degli Stati Uniti, e forse non solo, hanno subito conseguenze importanti nel corso del tempo, e probabilmente ancora oggi potrebbero risentire delle conseguenze legate alla passata esposizione del piombo.

Basti pensare che tale composto è stato utilizzato nella benzina da raffinare fin dal 1920. Per fortuna quando gli scienziati hanno compreso quanto rischio correvano le persone a usare questo tipo di benzina hano deciso di imporre un cambiamento radicale, tuttavia per molte persone il danno era già stato fatto. Tornando alla ricerca, pare che 151 milioni di persone negli ultimi 75 anni hanno sofferto di disturbi psichiatrici a causa dell’esposizione alla benzina con piombo. Nel 2015 almeno la metà degli americani sono risultati esposti a questo carburante molto tossico, e proprio per questo sono risultati interessati a questo triste fenomeno.

I sintomi, a quanto pare, sono riconducibili principalmente ad ansia e depressione, tuttavia il piombo può portare a molte altre problematiche. “L’esposizione al piombo in età infantile è una causa sottostimata di disturbi psicologici e psichiatrici in età adulta”, secondo un ricercatore di un articolo pubblicato sul Journal of Child Psychology and Psychiatry. Le malattie mentali hanno subito una cura molto più attenta negli ultimi anni, tuttavia per migliorare il più possibile la vita delle persone è necessario fare i conti con il passato.