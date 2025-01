Vera e propria svolta per molti viaggiatori grazie alla turbina eolica portatile che ricarica il telefono velocemente.

Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza riguardo l’importanza delle energie rinnovabili ha portato a un’esplosione di innovazioni nel settore.

Tra queste, la turbina eolica portatile Shine 2.0, sviluppata da Aurea Technologies, emerge come una soluzione pratica e innovativa per coloro che desiderano rimanere connessi anche lontano dalla rete elettrica. Questo dispositivo 3-in-1 è progettato per soddisfare le esigenze di chi ama avventurarsi all’aperto, senza rinunciare alla comodità dei propri dispositivi elettronici.

Una ricarica veloce e sostenibile

La Shine 2.0 è stata progettata pensando alla portabilità. La sua struttura leggera e compatta consente di piegarla fino a raggiungere le dimensioni di una bottiglia d’acqua da un litro, con un peso di circa 1,36 kg. Questa caratteristica la rende facilmente trasportabile in uno zaino o in una borsa. La costruzione sigillata contro le intemperie, che soddisfa gli standard IP54, le consente di resistere a condizioni atmosferiche variabili, rendendola ideale per l’uso in campeggio, durante escursioni o anche in situazioni di emergenza.

Una delle caratteristiche più impressionanti della Shine 2.0 è la sua capacità di generare potenza in modo rapido ed efficiente. Quando posizionata per catturare venti di 28 mph (45 km/h), la turbina è in grado di produrre 50 watt di potenza. Questo è sufficiente per ricaricare un telefono smartphone in soli 17 minuti, mentre un laptop può essere caricato in meno di due ore. Queste prestazioni la rendono un’opzione molto interessante per i viaggiatori e gli avventurieri, che possono contare su una fonte di energia affidabile anche nelle situazioni più isolate. È importante notare che caricare un laptop con una brezza di 8 mph richiede più di 75 ore e le prestazioni della turbina possono variare notevolmente in condizioni di bassa intensità di vento.

La Shine 2.0 non è solo una turbina eolica, ma funge anche da power bank portatile grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 12.000 mAh. Questa funzionalità consente di ricaricare una varietà di dispositivi, dai telefoni cellulari ai laptop, fino a droni e fotocamere. Inoltre, la turbina supporta la ricarica rapida da 75 watt tramite una porta USB-C, il che significa che gli utenti possono utilizzare la Shine 2.0 per ricaricare anche stazioni di alimentazione più grandi, come quelle prodotte da Jackery o Bluetti, grazie a adattatori opzionali offerti da Aurea.

In un mondo sempre più dipendente dalla tecnologia, la necessità di soluzioni energetiche sostenibili è diventata cruciale. La Shine 2.0 rappresenta un passo avanti significativo nella direzione di fornire energia rinnovabile in modo pratico e accessibile. Con la crescente attenzione verso la sostenibilità e l’energia rinnovabile, prodotti come la turbina eolica portatile di Aurea potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel futuro della generazione di energia, sia per uso personale che in situazioni di emergenza.

Shine 2.0 è attualmente disponibile per essere impegnato a partire da 399 dollari, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di vendita ald ettaglio previsto di 571 dollari. La spedizione dovrebbe essere avviata a partire dal prossimo maggio.