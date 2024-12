I tergicristalli che fanno rumore possono anche non essere cambiati. Ecco come farli tornare alle condizioni di un tempo.

I tergicristalli sono davvero congegni fondamentali per quanto riguarda le automobili. Specialmente in periodi dell’anno dove pioggia, neve e grandine sono fenomeni atmosferici molto più frequenti, l’uso dei tergicristalli ci permette di avere più visibilità in condizioni difficili, soprattutto in tratti stradali dove è fondamentale avere una idea molto chiara di ciò che accade davanti a noi.

Per questo molti automobilisti, quando l’usura si fa sentire e i tergicristalli fanno rumore, decidono di cambiarli. Per quanto riguarda il “suono” che proviene dalle spazzole di questi elementi, prima di cambiarli si può comunque tentare di farli tornare come nuovi grazie a un sistema semplice ma ideale. Per scoprire di cosa si tratta nello specifico, non ci resta altro da fare che approfondire la questione nel merito.

Tergicristalli, prima di cambiarli aspetta (anche se fanno rumore)

Partiamo con il dire che il rumore dei tergicristalli può essere causato benissimo dall’usura delle spazzole, dal danneggiamento delle braccia o da una installazione fondamentalmente errata. Con il tempo vanno sostituiti, è vero, ma non è detto che sia necessario farlo subito. Se parliamo di prodotti relativamente nuovi, infatti, si può evitare la sostituzione. Già, ma come fare nello specifico? Lavarli è sicuramente il sistema migliore e maggiormente adatto per evitare che si deteriorino fin troppo facilmente. Essendo costantemente esposti a sporco, polvere, polline, foglie e tanto altro, è importante una manutenzione decente.

Per lavarli adeguatamente e con cura possiamo munirci di acqua e detersivo per piatti. Meglio evitare l’alcol, perché potrebbe danneggiare la gomma dei tergicristalli. detto questo, dopo che ci siamo muniti di acqua e detersivo, dovremo sollevare i tergicristalli verticalmente e pulirli con un panno sufficientemente morbido. L’azione appena descirtta va ripetuta fino a quando non rimangono strisce nere sul panno. Il prossimo passo è quello di pulire il vetro e rimettere a posto con cura i tergicristalli. Se continueranno a dare problemi, nonostante questo procedimento, probabilmente sono stati installati in maniera sbagliata.

Controllare se la gomma delle lame aderisce perfettamente al vetro o meno può essere utile per capire se il montaggio è stato eseguito male. Se così è, sarete costretti a rimuovere il tergicristallo, inserire una chiave a testa piatta nel fermo a gancio e piegare leggermente il braccio per posizionarlo nella posizione corretta. Se il gancio aderisce perfettamente al vetro e forma un angolo retto, potrete finalmente inserire il tergicristallo al suo posto e aspettare di provarlo per vedere su funziona alla perfezione stavolta. Se non funziona neanche in questo caso, l’unica strada percorribile rimane quella della sostituzione dei bracci.