Il Salone Auto Torino 2025 si preannuncia come uno degli eventi automobilistici più attesi dell’anno, attirando un’affluenza stimata di oltre 500.000 visitatori. In programma dal 26 al 28 settembre, la storica città di Torino, rinomata per il suo ricco patrimonio culturale e architettonico, ospiterà una manifestazione che incanterà appassionati e curiosi con le novità di oltre 50 marchi automobilistici. Questo evento non solo celebra l’ingegneria e il design automobilistico, ma rappresenta anche una vetrina per le auto da sogno e i modelli che hanno segnato la storia dei motori.

Atmosfera vibrante e accessibilità

L’importanza del Salone Auto Torino non si limita ai veicoli esposti, ma si estende all’intero ambiente che la città offre. Durante la kermesse, le strade e le piazze di Torino si trasformeranno in veri e propri padiglioni a cielo aperto, creando un’atmosfera vibrante e festosa. Il centro città sarà il cuore pulsante dell’evento, con aree espositive più vicine tra loro rispetto alle edizioni passate, rendendo più facile e gradevole la visita. Le novità dei marchi più prestigiosi del car design, i prototipi futuristici e le supercar saranno esposti in location iconiche come:

Piazza Castello, dove si avrà la possibilità di effettuare test drive Piazzetta di fronte al Palazzo Reale Giardini Reali, una cornice perfetta per ammirare splendidi veicoli

Una delle caratteristiche più apprezzate del Salone Auto Torino è la sua gratuità. Come da tradizione, tutti i curiosi, i turisti e gli appassionati potranno accedere all’evento senza alcun costo. Sarà possibile scaricare un biglietto elettronico dal sito ufficiale della manifestazione, che offrirà anche vantaggi esclusivi come sconti fino all’80% sui treni Frecciarossa e ingressi gratuiti o scontati nei musei torinesi.

Eventi collaterali imperdibili

Tra gli eventi collaterali, non si può perdere il raduno delle supercar, che si svolgerà in via Mensa a Venaria il 27 settembre. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per ammirare da vicino alcune delle auto più potenti e sofisticate del mondo, con appassionati e collezionisti che si riuniscono per celebrare la passione per il motore. Inoltre, il giorno seguente, il concorso d’eleganza Festival Car a Revigliasco metterà in mostra automobili d’epoca di tutte le età, rendendo omaggio alla storia dell’automobile e alla sua evoluzione nel tempo.

Innovazione e sostenibilità

Il Salone Auto Torino non è solo un evento per gli appassionati di automobili, ma anche un’importante occasione per scoprire le ultime tendenze in fatto di mobilità sostenibile. Con l’aumento dell’interesse verso le auto elettriche e ibride, molti marchi presenteranno i loro modelli più innovativi, puntando su tecnologie che promettono un futuro più verde per il settore automobilistico. Questo aspetto sarà particolarmente evidente nelle aree dedicate alle auto ecologiche, dove si potrà apprendere di più sulle iniziative intraprese dai produttori per ridurre l’impatto ambientale.

Inoltre, il Salone Auto Torino si distingue per il suo impegno nella promozione della cultura automobilistica. Durante l’evento, saranno organizzati dibattiti, conferenze e workshop che coinvolgeranno esperti del settore, designer e ingegneri, offrendo un’opportunità unica per approfondire temi legati all’innovazione tecnologica, al design e alla sostenibilità.

Infine, non bisogna dimenticare l’importanza del Salone Auto Torino per l’economia locale. L’afflusso di visitatori da ogni parte d’Italia e dall’estero non solo valorizza il patrimonio culturale e turistico della città ma rappresenta anche un’opportunità per le attività commerciali locali, dagli hotel ai ristoranti, che beneficeranno dell’aumento del turismo durante la manifestazione.

Con l’avvicinarsi dell’evento, le aspettative crescono e l’entusiasmo è palpabile. Gli organizzatori stanno lavorando instancabilmente per garantire che il Salone Auto Torino 2025 sia un successo, pronto a superare i risultati delle edizioni precedenti e a consolidare la reputazione della città come capitale dell’auto. Gli appassionati di motori e design possono già segnare sul calendario queste date imperdibili: dal 26 al 28 settembre, Torino si trasformerà nella capitale dell’auto, unendo tradizione e innovazione in un evento che promette di affascinare tutti.