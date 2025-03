Il panorama automobilistico europeo sta vivendo una trasformazione radicale, e tra i protagonisti di questa evoluzione c’è il gruppo giapponese Toyota, che insieme al suo marchio di lusso Lexus, sta intensificando gli sforzi per l’elettrificazione della sua gamma. Con l’ambizioso obiettivo di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2035, Toyota si prepara a lanciare una serie di nuove auto elettriche, confermando il suo impegno verso un futuro sostenibile.

Quattro nuovi crossover elettrici

Entro la fine del 2025, Toyota e Lexus presenteranno quattro crossover completamente elettrici sul mercato europeo. Questa iniziativa è stata annunciata durante il Kenshiki Forum 2025, un evento dedicato alla stampa che ha fornito un’anteprima delle innovazioni future dei marchi. Tra le novità figurano:

Toyota Urban Cruiser Toyota C-HR+ Restyling della bZ4X Restyling della Lexus RZ

La Toyota Urban Cruiser, che rappresenta la seconda generazione del modello lanciato nel 2008, sarà disponibile in autunno con un prezzo di partenza stimato poco sopra i 30.000 euro. Con una lunghezza di 429 cm e un passo di 270 cm, questa piccola crossover presenta sedili posteriori scorrevoli per una maggiore versatilità. Prodotta in India, la Urban Cruiser è frutto della collaborazione con Suzuki e si presenta con tre varianti di potenza:

Versione da 144 CV con batteria da 49 kWh

Versione da 174 CV con batteria da 61 kWh

Versione 4×4 da 184 CV, dotata di un motore aggiuntivo per la trazione posteriore

La C-HR+ e il suo design innovativo

La Toyota C-HR+ rappresenta un’altra novità importante. In programma per la fine del 2025, avrà un prezzo indicativo a partire da 37.000 euro. A differenza della C-HR ibrida, la C-HR+ presenta una meccanica completamente nuova, condivisa con la bZ4X. Con una lunghezza di 452 cm e un passo di 275 cm, la C-HR+ offre un design aerodinamico senza compromettere lo spazio interno. Le versioni disponibili includono:

Motore da 167 CV Motore da 224 CV con batteria da 77 kWh Modello sportivo da 343 CV, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi

Restyling per la bZ4X e la Lexus RZ

Il restyling della Toyota bZ4X è previsto per il prossimo autunno e porterà con sé un aggiornamento estetico e funzionale. Il nuovo modello avrà un frontale più elegante e un interno completamente rivisitato con un ampio schermo “touch” da 14 pollici. La gamma di potenze rimarrà la stessa, con varianti di 167, 224 e 343 CV.

Anche la Lexus RZ beneficerà di un lifting. Questo modello, che condivide la base meccanica con la bZ4X, sarà disponibile in versioni a trazione anteriore e 4×4, con una batteria potenziata da 77 kWh. Inoltre, la RZ introduce un sistema di sterzo “by wire”, che permette una sterzata più precisa e reattiva a seconda della velocità del veicolo. Le potenze disponibili per la RZ includeranno 224 CV, 380 CV e una versione sportiva da 408 CV.

L’evoluzione futura di Toyota

Guardando al futuro, Toyota prevede di lanciare sei nuovi modelli elettrici entro la fine del 2026, puntando a nomi più riconoscibili rispetto alle sigle attuali. Questa strategia mira a rendere i veicoli più accessibili e comprensibili per i consumatori. La casa giapponese sta anche investendo in nuove tecnologie per ridurre i costi di produzione, con l’obiettivo di abbattere i prezzi al pubblico.

Una delle innovazioni più attese sono le batterie allo stato solido, che promettono una maggiore capacità e un minor rischio di incendi. Queste batterie rappresentano un passo significativo verso una mobilità elettrica più sicura ed efficiente.

Inoltre, Toyota si prepara a entrare nel segmento delle microcar, con un modello che ricorda la concept FT-Me presentata al Kenshiki Forum 2025. Questo veicolo avrà dimensioni contenute, inferiori ai 2,5 metri di lunghezza, e sarà dotato di un tetto solare in grado di ricaricare la batteria principale, aggiungendo fino a 20-30 km di autonomia al giorno in contesti urbani.

L’impegno di Toyota e Lexus per l’elettrificazione rappresenta non solo una risposta alle crescenti richieste di mobilità sostenibile, ma anche una strategia a lungo termine per ridurre l’impatto ambientale nel settore automobilistico. Con una gamma sempre più ampia di veicoli elettrici, il gruppo giapponese si sta preparando a un futuro in cui la mobilità elettrica sarà al centro della sua offerta, contribuendo a un mondo più sostenibile e a basse emissioni.